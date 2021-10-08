Два специальных репортажа ОТВ вышли в финал премии ТЭФИ

Сюжеты о современных монахинях и аварии на Чернобыльской АЭС поборются за высшую телевизионную награду России

7 октября 2021 года стали известны имена финалистов 20-го юбилейного Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». В финал в этом году прошли два специальных репортажа ОТВ.



Двухсерийный репортаж о быте монахинь в Одигитриевском женском монастыре «Монастырь. Жизнь монахини» попал в финал номинации «Оператор телевизионной программы или фильма» (Артем Большаков, Борис Абрамов, Никита Исаков, Антон Шмаков).

Илья Иванов с сюжетом «Чернобыль. Нет пути назад» о крупнейшей в СССР атомной катастрофе стал финалистом в номинации «Режиссер телевизионной программы». Репортаж состоит из воспоминаний ликвидаторов аварии и их родственников из Челябинска и архивных видеозаписей с места аварии.





Кадр из сюжета «Чернобыль. Нет пути назад»

Репортажи ОТВ в этих двух номинациях впервые вышли в финал.

«В этом году мы пока не стали победителями, за „Золотого Орфея“ нам только предстоит побороться. ТЭФИ — это высшая телевизионная награда, и ее получение — дело чести каждого журналиста-телевизионщика», — рассказала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию канала ОТВ Оксана Шевченко.

В этом году в конкурсе участвуют 428 работ в 18 конкурсных номинациях, в каждой из них в финал прошли только 3 фильма, они поборются за победу 23—26 ноября на финальном этапе конкурса в Санкт-Петербурге.

Сюжет «Монастырь. Жизнь монахини» в сентябре также стал дипломантом на лучшее произведение года от Союза журналистов России.

Как отмечает Оксана Шевченко, выход работников канала ОТВ в финал в двух новых номинациях — знаковое событие.

«Без операторов и режиссеров нельзя представить существование телеканала. Без них невозможно сделать программу или сюжет и что-то донести зрителю», — заметила Оксана.

Репортажи ОТВ уже попадали в финал телевизионной премии. В 2019 году Маргарита Хижняк стала победителем в номинации «Репортер» и получила статуэтку Орфея за сюжет «Сельский Инстаграм» о селе Тюлюк. Над его созданием работали те же операторы (Артем Большаков, Борис Абрамов, Никита Исаков, Антон Шмаков) и режиссер монтажа (Илья Иванов), которые стали финалистами в этом году.

В том же 2019 году журналист Артур Ишпулатов стал финалистом премии «ТЭФИ-Капитал» в номинации «Лучший телевизионный репортер» с сюжетом «Новая жизнь деревни Султаново».

В июне 2021 года в конкурсе «ТЭФИ — Летопись Победы» финалистом также стал репортер ОТВ Владислав Чухров с сюжетом «Зайцев. Отступать некуда».