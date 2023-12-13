Два паровозных депо Челябинской области рекомендовали сделать памятниками культуры

Здания были построены более 100 лет назад

Железнодорожные депо в Верхнем Уфалее и Нязепетровске могут стать памятниками культуры регионального значения. Рекомендации о включении зданий в соответствующий реестр выдала историко-культурная экспертиза, сообщили сегодня, 13 декабря, в госкомитете по охране объектов культурного наследия Челябинской области.

Здание в Верхнем Уфалее было построено в 1895 году одновременно с железнодорожной веткой Екатеринбург — Челябинск. Вместе с депо на новой станции были возведены водонапорная башня, начальная школа, баня и больница со стационаром, которая сохранилась до наших дней.

Депо в Нязепетровске возвели во время Первой мировой войны с привлечением военнопленных австро-венгерской армии. Оно представляет собой комплекс соединенных переходами построек. В первой половине 1970-х гг. в связи с переходом на тепловозную тягу депо переделали. Сейчас там находится Нязепетровский филиал опытного завода путевых машин.