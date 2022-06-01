Два челябинских театра получили гранты на новые спектакли по пьесам Островского

Премьеры должны быть сыграны до конца 2022 года

«Пьеса очень современная, несмотря на то что написана в XIX веке, будет актуальна для молодежи. Пьеса о любви, честности, корысти и выборе. О личном выборе каждого: что важнее — человеческие отношения, честь, совесть или деньги. По внутреннему посылу — очень современная вещь»,

— уточняет Майя Давыдова, заведующая литературной частью НХТ.