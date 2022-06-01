Российский Союз театральных деятелей объявил результаты грантовой программы поддержки театров из разных городов России. Еще с весны региональные театры могли подать заявку на финансирование нового спектакля. Важный нюанс. В 2022 году празднуют 200-летие со дня рождения Александра Островского. Поэтому гранты давали на спектакли, основанные на пьесах и других литературных произведениях великого драматурга.
Среди одобренных заявок — две от театров из Челябинска. Средства получат Театр оперы и балета им. Глинки и Новый художественный театр.
В НХТ постановка будет основана на пьесе «Сердце не камень». Премьера состоится в ноябре — декабре 2022 года.
«Пьеса очень современная, несмотря на то что написана в XIX веке, будет актуальна для молодежи. Пьеса о любви, честности, корысти и выборе. О личном выборе каждого: что важнее — человеческие отношения, честь, совесть или деньги. По внутреннему посылу — очень современная вещь», — уточняет Майя Давыдова, заведующая литературной частью НХТ.
В Театре оперы и балета поставят балет «Бесприданница», хореографом-постановщиком будет Мария Большакова из петербургского Михайловского театра. Хореограф уже работала с челябинской труппой: возобновила балет «Слуга двух господ», а позже на пару с Юрием Клевцовым ставила балет «Щелкунчик».
Напомним, 27 мая в Молодежном театре состоялась премьера спектакля «Русское. Островский», основанная на пьесе «Горячее сердце». А в конце июня в Камерном театре представят спектакль «Без вины виноватые» в режиссуре Виктории Мещаниновой. Эти спектакли были созданы без грантовой поддержки, но в актуальный момент.
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