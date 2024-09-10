Драмтеатр организует прогулки по Челябинску

Они введут преданных фанатов в историю театра

Театр имени Наума Орлова предложил зрителям встречаться не только в стенах драмы, но и за ее пределами. Всем неравнодушным предлагают окунуться в историю и пройтись по знаковым местам города, связанным с людьми, легендами и курьезами театра.

«Вы узнаете, как театр превратил наш город в культурный центр, что исполняли наши актеры на фронтах Великой Отечественной войны и кто проживает в Доме артистов по улице Воровского», — приоткрыли в драме завесу тайны.

Прогулки запланированы на 14, 21 и 28 сентября. Мини-экскурсия займет не больше часа.