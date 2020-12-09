Драмтеатр Челябинска получит два целевых транша из федерального бюджета на капитальный ремонт

Распоряжение об этом подписано на днях премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Челябинский драматический театр, отмечающий в будущем году столетие, стал одним из 22 объектов, включённых в список региональных и муниципальных учреждений культуры Российской Федерации, строительство или реновацию которых будет софинансировать в ближайшие три года федеральный бюджет.

Согласно распоряжению, опубликованному сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, в 2022 году Челябинский драматический театр получит без малого 123 миллиона рублей, в 2023 году — 118 миллионов рублей.

«Это отличная новость! Ремонт в театре уже идёт. Мы ремонтируем фасад, входные группы, включая каслинское литьё, полностью меняем наши огромные витражи. Обновили систему пожаротушения и водоснабжения, отремонтировали сценическую коробку. В общей сложности в 2019—2020 годах на капитальный ремонт театра было выделено 160 миллионов рублей», — рассказала директор драматического театра Елена Петрова.

Одним из условий участия в федеральном проекте «Культурная среда» является паритетное финансирование: ровно такую же сумму на реновацию театра выделит в ближайшие годы и региональный бюджет. Общая стоимость капитального ремонта одного из красивейших зданий Челябинска составляет 445 миллионов рублей.