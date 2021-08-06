Достопримечательности Челябинской области номинированы на премию National Geographic

В числе номинантов — нацпарк «Зюраткуль» и Большая каменная река

На сайте журнала National Geographic Traveler началось ежегодное онлайн-голосование за лучшие туристические объекты страны. Читателям предлагают выбрать самый красивый природный объект, интересный традиционный праздник, лучшую туристическую тропу и насыщенный экскурсионный маршрут. По итогам голосования National Geographic составит топ объектов, которые стоит посетить.

В число номинантов вошли достопримечательности Челябинской области. Семь номинантов от региона выбрало Агентство международного сотрудничества, в числе номинантов — национальный парк «Зюраткуль», Большая Каменная река на Таганае, фестиваль народов Урала «Аркаим», реконструированная улица Пролетарская в Сатке, памятник «Тыл — фронту» в Магнитогорске и другие объекты.

На премию также выдвинули новый брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!», разработанный только в 2021 году. Во время путешествия по нему туристы за четыре дня смогут увидеть самые красивые места Урала, отведать блюда местной кухни и узнать о народных ремеслах края.

Голосование уже началось на сайте и продлится до 10 октября. Для участия нужно авторизоваться через «Фейсбук» или «ВКонтакте». Проголосовать за объект в каждой номинации можно один раз в день.

Об итогах голосования сообщат в ноябре на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.