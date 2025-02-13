Дом Яушевых в Троицке может пополнить список объектов культурного наследия

Постройка ждет специальную экспертизу

Полукаменное двухэтажное здание по адресу Октябрьская, 98 в Троицке может попасть в перечень объектов культурного наследия. Старинный особняк, известный как дом Яушевых, рекомендован для включения в Госреестр и ждет доработанную экспертизу. Об этом рассказали в Госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Здание было построено в 1880 году и принадлежало известной семье промышленников. В XIX веке Яушевы образовали известную династию купцов первой гильдии, ее основатель Гайса Юсупович Яушев разбогател на торговых операциях между Россией и Средней Азией. Семья Яушевых занималась торговлей, предпринимательством и меценатством, владела магазинами, фабриками и заводами. Один из представителей этой семьи, Абдулвали Яушев, был основателем фирмы «Торговый дом братьев Яушевых».

Первый этаж здания на улице Октябрьской кирпичный и выделен французским рустом. Второй этаж обшит досками и украшен деревянными наличниками с накладным резным декором. В 1912 году здесь останавливался поэт Габдулла Тукай, когда лечился от туберкулеза, а в настоящее время в доме находится Троицкая автомобильная школа ДОСААФ.