Дом купца Патрина в Усть‑Катаве получил охранную зону

Теперь вокруг нельзя менять исторический вид улицы

В Усть-Катаве дом купца А. В. Патрина по адресу Кооперативный переулок, 5 получил охранную зону. Постановление правительства Челябинской области об утверждении границ зон появилось на официальном портале правовых актов.

Вокруг дома установлены две зоны: охранная и регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Первая запрещает строить вблизи новые дома, киоски или гаражи, размещать рекламу, ограждения, перестраивать усадьбу и менять ее стилистику, прокладывать новые надземные коммуникации, садить деревья и кустарники, если они не предусмотрены проектом благоустройства, размещать на доме антенны и кондиционеры.

В зоне регулирования застройки нельзя строить здания выше двух этажей, ставить бетонные заборы, переоборудовать существующие здания вокруг под промышленные предприятия.

Как рассказали в Госкомитете охраны ОКН, это сделано для сохранения объекта культурного наследия и исторического ландшафта вокруг.