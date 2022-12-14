Дом культуры в селе Акбашева Аргаяшского района Челябинской области требует капитального ремонта. Об этом поступил звонок на прямую линию губернатору Алексею Текслеру.
«У нас готова проектно-сметная документация, проект прошел государственную экспертизу. Но в национальный проект „Культура“ наш дом, к сожалению, не попал», — рассказали жители Акбашева.
Алексей Текслер поддержал беспокойство сельчан по этому поводу.
«Я помню, как приехал в одну из деревень области во времена эпидемии. Сидели на лавочке бабушки, я подошел, спросил, чем помочь. И они рассказывали мне, как они скучают по концертам и вечерам в Доме культуры. И пока действовал запрет на массовые культурные мероприятия, они собирались в одном из домов и устраивали спевки под баян. Сельский Дом культуры — это очень важная история», — отметил губернатор.
Алексей Текслер сообщил, что ежегодно в регионе вводится 10—15 объектов культуры (новых или капитально отремонтированных). На днях принято решение о запуске новой программы модельных домов культуры, потребность в которых очевидна.
На прямую линию вышли и сотрудники дома культуры «Кварц» поселка Нагорного Увельского района, который капитально отремонтирован в рамках нацпроекта «Культура». Поблагодарив губернатора и продемонстрировав новые помещения для занятий вокалом и художественным творчеством, обратились с просьбой подарить Дому культуры светодиодный экран. Алексей Текслер обещал посодействовать.
«Я попросил в этом году новогодние торжества проводить сдержанно, но хочу заметить, что для детей праздники должны состояться в полном объеме», — добавил губернатор.
На вопрос детей, какой Новый год был для него самым запоминающимся, Алексей Текслер ответил, что таким для него является каждый Новый год, потому что он встречает его в кругу семьи.
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