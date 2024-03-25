«Должных мер по сохранению не предпринимается» — как погибают памятники в самом центре Челябинска

Крик души дореволюционных усадеб, разрушающихся под натиском времени

Наступает весна. На улицах уже можно услышать пение птиц, из-под снега показываются тротуары и останки прошлогодней травы. Оттают скоро и дома — вот только не гладенькие современные высотки, а фактурные маленькие и неприметные строения. Их можно было бы назвать домишками, если бы не уважение к этим великовозрастным старикам — дореволюционным усадьбам и домам именитых челябинских купцов. На сегодня в Челябинске числится 249 объектов культурного наследия: 66 — местного значения, 175 — регионального и восемь — федерального. Сюда входят и популярные достопримечательности, но есть в этом списке деревянные жилые (и не очень) дома, до которых зачастую никому нет дела. Корреспондент информагентства «Первое областное» прогулялся по улицам города и отметил места, нуждающиеся в первоочередной помощи, поговорил со специалистами о судьбе, которая ожидает усадьбы, и попытался понять, могут ли челябинцы сами спасти живые свидетельства уходящих эпох.

Даже в центре Челябинска объекты культурного наследия порой приходится искать: они прячутся во дворах, на узких односторонних улочках — как будто пытаются тихо и мирно доживать свой век вдали от суеты мегаполиса. Их не относят к достопримечательностям, мимо них не идут прохожие — а если идут, то не замечают покосившихся ставен, ушедших под землю первых этажей и мусора вокруг.





Это кто всю зиму «без шапки»?

Очень много этих грустных и уставших усадеб в квадрате проспекта Ленина, улиц Российской, Труда и Цвиллинга. Они стоят на первых линиях, во дворах и скверах, прячутся на парковках. И почти все — в запущенном виде, их некому и не на что восстанавливать. Известный челябинский краевед Юрий Латышев рассказал корреспонденту «Первого областного», что самая главная проблема в сохранении культурного наследия — именно отсутствие бюджета.



«Если сейчас здания принадлежат муниципалитету, то у них нет денег на восстановление. Еще часть особняков находится в частной собственности. Когда в 90‑е люди получили их во владение, то плевали на это все. Сейчас в комитете охраны объектов культурного наследия занимаются этими проблемами, но нужно активнее. Я считаю, что если собственник не принимает мер по восстановлению, надо памятники изымать. Так, дом Агрова-Кузнецова изъяли», — говорит краевед.





Прямо проклятый старый дом из песни известной группы

К слову, мы уже писали о доме на пересечении Цвиллинга и Карла Маркса. Сейчас он находится на балансе Челябинской филармонии, а совсем недавно был объявлен конкурс на поиск подрядчика для реставрации здания и создания в нем центра современной музыки. Юрий Латышев в разговоре с корреспондентом информагентства заметил, что к этой инициативе относится скептично.

«Но лучше это, чем ничего», — добавил он.

Как рассказал председатель регионального комитета охраны объектов культурного наследия Алексей Федичкин, в 2019 году дом был выкуплен из государственной собственности в частную. Но на протяжении трех лет реставрацией особняка никто не занимался, а его внешний вид становился все хуже: у старого дома заколотили окна, в нем извечно стоял мрак. А ночные гуляки с Кировки нашли способ привнести в здание еще больше колорита и закидали дом мусором: бутылками, фантиками, пакетами — чем были богаты, то и скидывали.





Натянутый тент от мусора тоже не спасает

Поскольку «должных мер по его сохранению не предпринималось», по решению Арбитражного суда в апреле 2023 года здание вернули в государственную собственность и передали филармонии. Резонансное событие можно назвать счастливым исходом для усадьбы. А еще можно понадеяться, что такая судьба ждет все разрушающиеся строения. Но в этом есть доля излишнего оптимизма — как-никак это здание располагается на одной из центральных улиц. Оно слишком заметно, чтобы спустить ситуацию на тормозах и наплевать на будущее памятника культуры.

Другой «горелыш» тоже обрел надежду на светлое будущее — Дом Пчелина на Труда, 56, обещали восстановить, а совсем недавно утвердили охранную зону вокруг памятника культуры.





Фото: Егор Акульшин

Но такие истории с хеппи-эндом, к сожалению, большая редкость, а усадьбы становятся главными героями самых печальных историй — историй отверженных и забытых. Тех, кого не помнят не только горожане, но и «отменили» органы, призванные защищать. Мы говорим о примерах исключения из списка объектов культурного наследия, как это случилось, к примеру, с домом товарищества «Братья Покровские» по улице Советской.





Обстановка снаружи и внутри здания

Юрий Латышев в своем личном блоге писал, что в 2018 году один муниципальный служащий направил запрос в госкомитет охраны объектов культурного наследия региона «с настоятельной просьбой о срочном проведении экспертизы для исключения из числа охраняемых государством и последующего сноса старинного здания». В 2021 году дом все-таки убрали из списка охраняемых объектов. Сейчас он умирает и ждет, скорее всего, сноса.

«С домом Покровского занимательная история. Он наполовину в частной, наполовину в муниципальной собственности. Я пытался что-то сделать, чтобы его сохранить, но у меня не получилось. Противопожарную стену просил хотя бы оставить. Вроде обещали, но я не знаю, как и когда это будет...» — голос краеведа по телефону звучит грустно и устало.

Председатель госкомитета Алексей Федичкин на вопрос о критериях, по которым принимается решение об отзыве «звания» культурного наследия, ответил следующее:

«Решение об исключении из Перечня выявленных объектов культурного наследия Челябинской области принимается на основании отрицательного заключения государственной историко-культурной экспертизы».

Акт экспертизы дома Покровского находится в открытом доступе. Исходя из документа, можно понять, что экспертиза проводилась, когда здание находилось в плачевном состоянии после пожара 2011 года. При включении в реестр культурного наследия учитываются историко-культурная, архитектурная и градостроительная ценность. Согласно экспертизе, никаких исторических чертежей здания не осталось, из-за чего восстановление не представлялось возможным, а какая-либо реконструкция стала бы новоделом. Также комиссия посчитала, что особняк не является формирующим звеном «исторической строчки улицы Советской». Мемориальная ценность объекта была не определена, как и историческая достоверность. Таким образом, включение объекта в реестр культурного наследия было признано необоснованным и дом постройки конца XIX — начала XX века просто канул в Лету.





Новые жильцы дома и современное искусство в их апартаментах

К слову, заставить собственников заниматься восстановлением сгоревших усадеб и памятников культуры возможно.

«Владельцу объекта культурного наследия направляется охранное обязательство на объект, которое возлагает на всех собственников обязанность по поддержанию указанного объекта и прилегающей к нему территории в надлежащем состоянии. Воссоздание объектов осуществляется на основе достаточных научных данных: исторических, архитектурных, научных, градостроительных», — рассказал Алексей Федичкин.

Вот только дом Покровского в реестр культурного наследия не входит, поэтому и заставить вернуть усадьбе прежний вид никого не могут. Такой вот печальный финал.





Некоторые из дореволюционных строений, к счастью, находят для себя применение

Иногда заняться восстановлением памятников культурного наследия могут простые неравнодушные жители. К примеру, как рассказали в комитете охраны памятников, ежегодно на территориях культурного наследия организуются субботники по очистке памятников от грязи и мусора.

А еще Челябинске есть активисты, готовые своими руками воссоздавать особняки. Мы говорим о проекте «Том Сойер Фест», который занимался реставрацией усадьбы Рябинина, жилого дома по улице Российской, а сейчас воссоздает памятник культурного наследия по Труда. Как рассказали челябинские координаторы проекта корреспонденту информагентства, активисты берутся не за каждый старинный дом. «Том Сойер Фест» выбирает объекты по принципу: их в силах восстановить команда добровольцев, у домов есть потенциал развития, нет охранного статуса и собственники согласны, что на их территории будет шумно и весело. И вот с собственниками возникают самые большие проблемы.





Новый «подопечный» «Феста» на Труда, 89

У усадьбы Рябининых, к примеру, их было трое, и у каждого — еще столько же представителей. Из собственников только один бывал в доме и принимал по записи. И вроде бы все были не против, что усадьбу приведут в божеский вид, но все равно получался этакий «глухой телефон» — до собственников не добраться, не дозвониться, их представители не сходятся в решениях. Как отмечает координатор челябинского отделения «Феста» Анастасия Кашина, в этой бюрократической схватке проект одержал победу и сегодня все безумно рады, что не сдались тогда.

Проект «Том Сойер Фест» начинался с простого ремонта фасадов — нужно было сделать дом красивым в городской застройке, показать его привлекательность и не пробираться вглубь здания, чтобы воссоздать и внутреннее убранство. Но с каждым годом участники проекта нарушают все больше и больше своих правил и традиций — выполняют все более сложные работы: восстанавливают полы, потолки, проводят свет и отопление.

«В России есть примеры, когда энтузиасты даже из руин создавали привлекательные локации, наполненные событиями. Когда из ветхих „избушек“ делали отели в неорусском стиле для обеспеченного гостя. Люди тянутся к своим корням, к интересно рассказанным историям и фактуре прошлого. Бережно восстановленные исторические объекты пользуются спросом и большим вниманием, правда, пока не все видят в них потенциал и не готовы вложить больше, чем деньги», — говорит Анастасия Кашина.

Любому историческому объекту можно подарить вторую жизнь, если быть такими же упрямыми и вдохновленными, как волонтеры «Том Сойер Феста», говорит координатор проекта. Вот только большинство зданий остаются неказистыми, даже если они и используются людьми. А еще половина таких особняков будто бы простаивают без дела — в них никто не входит, в них не горит свет (если окна все еще не заколочены).





По улице Труда, рядом с Арт-сквером, стоят два интереснейших здания — дом Колбина, где в разные годы располагались городская Дума и трамвайно-троллейбусное управление, и стоящая неподалеку первая теплоэлектростанция. И, казалось, в них бы организовать музеи или арт-пространства — там ведь и антураж, и история, и дух эпохи. Но нет. В этих зданиях не располагается ничего, они просто стоят — для красоты. А можно было бы прикоснуться к истории Челябинска — зайти внутрь, узнать о том, что здесь было, как жили люди в начале XX века, как функционировала первая ТЭС города. Займутся ли ими когда-нибудь и увидят ли челябинцы изнанку первых ключевых зданий своего города? Как знать...