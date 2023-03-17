Мы уже рассказывали о том, как Наталья Исакова, кинодокументалист из Трехгорного, вместе с оператором Никитой Исаковым снимает фильмы о горнозаводских территориях и людях, которые эти территории наполняют новым смыслом. Героями документального проекта «Новое железо Урала» и его части, «Туризм по-горнозаводски», становились участники Уральской биеннале современного искусства и простые люди из деревень, чиновники и художники, организаторы туристических маршрутов и бизнесмены из села.
Последних Наталья и решила объединить в отдельную серию. Чтобы познакомить людей, которые занимаются одним делом, но географически далеко друг от друга. В свое время они специально переехали из города в отдаленные деревни, чтобы жить на земле и эту землю развивать — выращивать урожай, открывать туристические маршруты, создавать новые рабочие места. Это Дмитрий Разин, глава села Меседа, и Александр Машковский из Серпиевки. Первый переехал в деревню и решил создать туристическую экотропу, а второй продал свой бизнес в Челябинске ради того, чтобы построить новый — в далеком поселке.
Подробнее об экологической тропе «Петропавловка» и турферме «Приземленные» мы рассказывали прошлым летом. Группа предпринимателей получила губернаторский грант и сделала новый туристический маршрут в горы. Все желающие теперь могут приехать в урочище Петропавловка (это между деревенькой Меседа и Тюлюком), оставить машину на удобной стоянке, прогуляться по размеченному маршруту до вершины, а потом устроить небольшой пикник в уютной беседке. Рядом — необыкновенная турферма «Приземленные», детище супругов Сафоновых. В дальнейшем они мечтают построить здесь гостиницу и арт-центр, где будут проводить творческие занятия.
А в Серпиевке Александр Машковский устроил большое подворье, поставил несколько домиков для туристов, открыл швейную мастерскую, столярный цех. Проекты Машковского дали работу многим жителям Серпиевки. За последний год жизнь семьи сильно поменялась: супруга бизнесмена тяжело заболела и детям пришлось взять на себя часть обязанностей. Младшая дочь, например, печет хлеб и намерена открыть собственную пекарню.
Но фильм не только об этом. А о том, что могут посоветовать друг другу сильные люди, которые взялись за сложное дело: привлечь туристов и деньги туда, откуда исторически все выдувается горным ветром, — в глухие деревеньки. О том, какие у них возникают проблемы и как они с ними справляются. А главное — что поддерживает в них веру в успех. Кинодокументалист Наталья Исакова тонко подмечает детали, задает важные вопросы.
Ожидается, что в цикле «Туризм по-горнозаводски. Приземленные» будет несколько серий, посвященных разным людям. Все они будут выложены для просмотра автором.
Добавим, что первая часть документального цикла — «Туризм по-горнозаводски» получила третий приз на международном фестивале «Диво Евразии» в 2022 году.
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