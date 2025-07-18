Дмитрий Губерниев позвал всех в Златоуст на Бушуевский фестиваль

Ведущий напомнил, что оружейники встретятся в эти выходные на стадионе Ишмуратовой



С 19 по 20 июля в Златоусте состоится VIII Всероссийский Бушуевский фестиваль, посвященный холодному и украшенному оружию. В этом году фестиваль пройдет в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. Главной звездой мероприятия станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который выступит вместе со своей группой Guber Band. Его видеообращение смотрите у нас в канале.

«Пообщаемся, как всегда, споем классные песни вместе и получим максимум удовольствия», — сказал Дмитрий Губерниев в видеообращении.

Мы уже сообщали, что фестиваль предложит гостям насыщенную программу: «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Сценическая», «Город мастеров», детская площадка и площадка мастер-классов. В рамках фестиваля также состоится чемпионат России по ножевому многоборью «Битва у Таганая» и исторические реконструкции.

Более 200 мастеров из 48 городов России представят свои работы. На главной сцене выступят Руслан Осташко и группа «Наши», группа «Балаган Лимитед», фолк-певица Певчая, а также другие артисты из Чесмы, Кусы, Миасса, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Глава Златоустовского городского округа Олег Решетников отметил важность фестиваля как события, объединяющего искусство, историю и традиции златоустовского оружейного мастерства.

18 июля в музее истории и культуры города состоится научно-практическая конференция «Бушуевские чтения».