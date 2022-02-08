Дмитрий «Гоблин» Пучков выпустил ролик об аркаимской колеснице

Легендарный блогер опубликовал интервью с челябинским археологом

Известный блогер Дмитрий Пучков побеседовал с челябинским археологом Иваном Семьяном на своем YouTube-канале. Разговор посвящен реконструкции древнейшей в мире колесницы. Нашли ее на территории Южного Урала в 1972 году. В 2021-м Ивану с коллегами удалось воссоздать повозку по древним технологиям. В разговоре с Гоблином-Пучковым археолог подробно рассказывает об этом.



Для интервью Дмитрий Пучков лично приехал в Челябинск на премьеру фильма «Аркаим. Колесница времени» в конце января. Разговор проходил на площадке мультимедийного музея «Россия — Моя история». Снимали челябинские операторы, и они не скрывали эмоций от встречи с известным блогером.

«Каково это, когда встречаешь человека, который повлиял на целые поколения? Чьи выражения ушли в народ и стали крылатыми! Сколько фильмов было переведено им, и эти переводы навсегда останутся в нашей памяти!» — комментировали операторы.

Дмитрий Пучков поделился впечатлениями и о документальном фильме телеканала «Моя планета».

«Отличный фильм. Не художественный, а смотреть интересно. Сделано ловко. Драматургия выстроена. На пальцах объясняет, что мы лучше всех, а это приятно слышать»,— прокомментировал Дмитрий Пучков.

Первое областное информагентство опубликовало накануне историю создания синташтинской колесницы. Интервью с Иваном Семьяном получилось таким подробным, что его разделили на две части.