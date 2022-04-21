Для создания въездных стел Челябинска будут привлекать инвесторов В управлении архитектуры рассчитывают, что крупным городским предприятиям будет интересно поучаствовать в проектах



Эскизы будут принимать до 6 июня, а затем экспертное жюри выберет лучшие проекты. В списке основных требований — проекты должны прочно ассоциироваться с Челябинском и отражать ценности города. А еще — идеи должны быть реально реализуемые по материалам и бюджету.



В составе жюри конкурса — главный архитектор города Павел Крутолапов, заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, заместитель мэра по социальному развитию Сергей Авдеев, архитекторы и дизайнеры.



Проект-победитель будет взят за основу технического задания. И тогда к 2024 году, если в бюджете города смогут выделить средства, на въездах в Челябинск появятся новые стелы. Об этом представители управления архитектуры сообщили на брифинге, который состоялся 20 апреля в Доме архитектора.



Добавим, что организаторы конкурса в дальнейшем рассчитывают на поддержку крупных челябинских производственных компаний. Инвесторами в создании городских стел могут стать градообразующие заводы вроде «Мечела».

Управление архитектуры Челябинска объявило конкурс по проектированию въездных групп в город. На шести подъездах к Челябинску должны появиться стелы с городской айдентикой и приветственным словом. Между собой все шесть групп могут различаться, но должны быть связаны идеей или графическим исполнением. Конкурс проектов открытый — принять участие могут специалисты и студенты со всей России.Эскизы будут принимать до 6 июня, а затем экспертное жюри выберет лучшие проекты. В списке основных требований — проекты должны прочно ассоциироваться с Челябинском и отражать ценности города. А еще — идеи должны быть реально реализуемые по материалам и бюджету.В составе жюри конкурса — главный архитектор города Павел Крутолапов, заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, заместитель мэра по социальному развитию Сергей Авдеев, архитекторы и дизайнеры.Проект-победитель будет взят за основу технического задания. И тогда к 2024 году, если в бюджете города смогут выделить средства, на въездах в Челябинск появятся новые стелы. Об этом представители управления архитектуры сообщили на брифинге, который состоялся 20 апреля в Доме архитектора.Добавим, что организаторы конкурса в дальнейшем рассчитывают на поддержку крупных челябинских производственных компаний. Инвесторами в создании городских стел могут стать градообразующие заводы вроде «Мечела».

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