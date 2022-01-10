Для фанатов Гарри Поттера в Челябинске запустят электричку

«Хогвартс-экспресс» отвезет не в школу волшебства, а в Еманжелинск

15 и 16 января челябинцев приглашают в тур на «Хогвартс-экспрессе». Поезд отправится в «школу волшебства», а конкретно — по маршруту Челябинск — Еманжелинск — Челябинск. В вагонах пройдут мастер-классы с персонажами из книг о Гарри Поттере. Дамблдор, Гермиона, Северус Снейп и другие волшебники в каждом вагоне проведут уроки магии, магловедения, зельеварения.



Автор проекта «Хогвартс-экспресс» — жительница Южно-Сахалинска Зоя Быстрова. Она придумала проект в своем городе, отработала и со временем масштабировала. Теперь тур «Хогвартс-экспресс» проводят более чем в 30 городах России.

«Мне хотелось воплотить свою детскую мечту: книги о Гарри Поттере были моими любимыми книгами в детстве. Так появился этот спектакль», — рассказывает Зоя Быстрова.

В каждом городе представители проекта арендуют электричку у пригородной пассажирской компании, выбирают маршрут, набирают местных аниматоров и обучают их.

Во время шоу всем участникам дарят волшебную палочку и письмо о зачислении в Хогвартс. Основная часть участников — это дети, но, как рассказывают менеджеры, билеты покупают и взрослые компании.

«Мы старались разработать программу, которая будет интересна и детям, и родителям. Ребята все время заняты, из поезда никто не выходит. Спектакль состоит из нескольких шоу. Актеры в костюмах перемещаются по вагонам, и в итоге пассажиры каждого вагона увидят все активности», — объясняет менеджер Алена Зражевская.

Полуторачасовой тур на «Хогвартс-экспрессе» стоит 2500 рублей.