Для челябинцев проведут экскурсию по «дому с привидениями»

Двери особняка Юдиной откроются для гостей в полночь

В полночь 31 октября, в канун Дня всех святых, в Челябинске устроят экскурсию по историческому особняку Юдиной. В деревянном двухкомнатном доме XIX века по легенде живет дух одного из бывших хозяев — купца Ларенцева.

Сейчас особняк — объект культурного наследия регионального значения. В разное время здесь располагались коммунальное хозяйство, управление судебных приставов, коммерческие компании, штаб-квартира Союза журналистов и военкомат.

Частая смена владельцев — один из аргументов в пользу обитающего там призрака. Якобы купец Ларенцев (вернее, его неупокоенная душа) ночами ходит по комнатам, стучит, скрипит и стонет, пугая посетителей.

Сейчас в доме располагается городской офис музея-заповедника «Аркаим». И неудобств с духом они особо не испытывают.

Количество мест строго ограничено, попасть в состав экскурсионной группы смогут только самые заинтересованные в истории музея-заповедника.

«Поскольку особняк небольшой, группа экскурсантов будет небольшая. Чтобы попасть в число избранных, нужно ответить на вопросы и стать победителем викторины, которую мы разместим у нас в соцсетях»,— пояснил инициатор мероприятия, заместитель директора заповедника «Аркаим» Илья Коломейский.

Это одно из первых городских мероприятий «Аркаима». С переходом на зимний режим работы музей-заповедник будет проводить свои мероприятия в офисе в центре Челябинска.