Директором Исторического музея Южного Урала станет Полина Глинских

До этого она возглавляла мультимедийный парк

В пятницу, 29 марта, коллективу Государственного исторического музея Южного Урала представили нового руководителя — Полину Глинских. Об этом рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Ранее Полина Глинских руководила другим музеем — парком «Россия — моя история». Алексей Бетехтин отметил, что за это время в учреждении было реализовано большое количество крупных федеральных проектов.

«Уверен, этот опыт окажется большим плюсом при руководстве крупнейшим музеем Южного Урала», — поделился министр культуры региона в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Владимир Богдановский, возглавляющий Исторический музей почти 20 лет, уходит в отставку. Его контракт истекает 1 апреля.