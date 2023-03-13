Директор челябинской научной библиотеки стала послом культуры Союза женщин России

Почетное звание получила Наталья Диская

«Президент Российской Федерации Владимир Путин недавно заявил об угрозе гуманитарного кризиса. И самое опасное его проявление — разрушение тех традиционных ценностей, которыми мы всегда дорожили. Библиотека уже много лет занимается сохранением духовного и культурного наследия и прежде всего тех культурных памятников, которые в огромном количестве хранятся в фондах»,

— рассказала Наталья Диская.

Директор челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская стала послом Союза женщин России. Она удостоена этого звания за реализацию проектов сферы культуры и образования и стала вторым послом культуры Союза женщин России из Челябинской области, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.10 марта в Челябинской научной библиотеке прошла конференции Союза женщин Челябинской области «Женское движение вчера, сегодня, завтра-2023». На ней шла речь о вовлечении южноуральцев в духовно-культурную жизнь региона через креативные программы и деятельность послов культуры Союза женщин России, работающих на территории региона.Звание посла Союз женщин России учредил в 2021 году, как знак признания особых заслуг в реализации проектов сферы культуры и образования в рамках направления «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни» основной программы деятельности Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке».