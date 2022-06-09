Директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью». Соответствующее постановление подписал 8 июня Алексей Текслер.

«За заслуги в развитии культуры и искусства Южного Урала, за деятельность, способствующую процветанию Челябинской области» — так сформулирована мотивировочная часть официального документа.

Напомним, в этом году Челябинская государственная филармония отмечает 85-летие. В связи с юбилеем многие сотрудники были награждены почетными званиями, грамотами и благодарственными письмами.