Директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью». Соответствующее постановление подписал 8 июня Алексей Текслер.
«За заслуги в развитии культуры и искусства Южного Урала, за деятельность, способствующую процветанию Челябинской области» — так сформулирована мотивировочная часть официального документа.
Напомним, в этом году Челябинская государственная филармония отмечает 85-летие. В связи с юбилеем многие сотрудники были награждены почетными званиями, грамотами и благодарственными письмами.
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