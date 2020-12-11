Директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко: «Наша малая сцена уже готова»

Театр кукол в Челябинске переехал в новое помещение.

Челябинский театр кукол переехал в Выставочный зал Союза художников и оборудовал здесь большую и малую сцену. Сайт первый областной взял интервью у директора театра Елены Ильченко.

Елена Александровна, в театре идёт полномасштабный ремонт. Как труппа переживает временную бездомность?

Должна признаться, мы отсмотрели все площадки в городе, включая конгрессно-выставочный холл, вели переговоры со всеми театрами и дворцами культуры. Театры, быть может, были бы рады нас приютить, но у них свои планы. Во Дворцах культуры нам не очень удобно с технической точки зрения, к тому же там тоже расписаны мероприятия. Пространство Выставочного зала на Цвиллинга подходит нам лучше всего. Ближайший сезон, надеюсь, проведём здесь. Сейчас ведём переговоры об этом.

Как идёт ремонт?

Практически закончены кровля и фасад. Уже оборудовали прекраснейший малый зал. Технически он оснащён великолепно: это будет и театральная сцена на 50 зрителей, и концертная на 62 места, если мы поставим дополнительные ряды кресел. Там вполне могут проходить профессиональные концертные программы. Но пока эта готовая площадка внутри неготового здания, поэтому она закрыта и ждёт своего часа. За три года согласно национальному проекту «Культура» на ремонт планируется потратить 200 миллионов рублей. Через год-полтора, я полагаю, театр вернётся в родные стены.

Будете ли репетировать новые спектакли в это время?

Конечно! Несмотря на бытовые перипетии творческие планы у нас не изменились. На ближайшее время мы планируем четыре премьеры: три детских и одну взрослую постановку. Покажем «Петрушку» на музыку Игоря Стравинского, к следующему Новому году — «Русалочку», весной выпустим «Бибигон» по Корнею Чуковскому. Взрослых зрителей, которых мы любим не меньше, летом ждёт премьера спектакля «Любовь и голуби». Это идея нашего главного режиссёра Александра Борока. 30 июля 2021 года — под занавес сезона — мы дадим премьеру, уйдем в отпуск всей труппой и новый сезон 2021-2022 начнём с этого спектакля.

Здесь и репетировать будете?

Да, у нас нет другого варианта. В Выставочном зале будет базироваться и труппа во главе с главным режиссёром, сюда же переедут и цеха: рисовать и делать кукол будем здесь.

В помещении Выставочного зала Союза художников с 19 декабря по 10 января Театр кукол даст новогодние представления для детей. Спектакли будут играть по четыре раза в день: «Курочку Рябу», «Репку» и «Колобок» — на малой сцене, «Три снежинки» — на большой. В этом году хороводы и интермедии вокруг елки отменены, но Дед Мороз обязательно поздравит детвору.