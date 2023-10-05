9 октября в MTC Live Hall состоится шоу, посвященное 10-летию инклюзивного клуба «Наше место». Вместе с талантливыми челябинскими инвалидами на сцене самой крупной концертной площадки зала — Дима Билан, Антон Беляев и группа Therr Maitz, рэпер PLC, Азамат Мусагалиев и команда «Камызяки».
На сцену выйдут более 150 молодых людей, которые доказали, что ДЦП, нарушения слуха и зрения, передвижение в инвалидной коляске не преграда для творчества.
«Каждый раз, приезжая в Челябинск к ребятам из „Нашего места“, ощущаю себя дома. Наши встречи дают им не только хорошее настроение, но мотивируют и нас тоже», — отметил комик Азамат Мусагалиев.
Билеты на шоу разошлись за один день. Их не было в открытой продаже: пригласительные на концерт раздавали бесплатно семьям, воспитывающим людей с инвалидностью, молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто увлечен инклюзивным творчеством.
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