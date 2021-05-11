Диана Малышева: «Мы не просто делаем праздники, а раскрываем весь творческий потенциал Южного Урала!»

Эпилог Парада Победы, «Россия — Моя история», церемонии открытия международных соревнований — кто стоит за самыми громкими мероприятиями Челябинска

Как создать многотысячный праздник, собрать команду мечты и сделать жизнь в городе лучше — в правилах жизни главного режиссера Челябинска Дианы Малышевой, которой 12 мая исполняется 45 лет.

Ежегодные театрализованные эпилоги Парада Победы на площади Революции, церемонии открытия и гала-концерты «Весны студенческой», церемонии открытия чемпионата мира по дзюдо, тхэквондо, ски-кроссу, фигурному катанию — Диана Малышева во главе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области организовывает самые масштабные праздники Челябинска.

Публика хочет видеть праздник, мы делаем всё, чтобы он состоялся и не боимся трудностей. Например, в декабре 2013 года в Челябинске проходила эстафета олимпийского огня «Сочи-2014», завершавшаяся в «Тракторе» красочной церемонией зажжения чаши Олимпиады. Предварительной репетиции не было. Утром нас туда впустили, вечером — мероприятие. Как синхронизировать танцоров, музыкантов и особенности площадки — непонятно. Было сложно, но мы справились.



Благодаря Диане Малышевой и Дирекции Челябинску очень запомнился его «Культурный код»

В 2018 у меня на руках был приказ и договор от Министерства культуры об учреждении Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий. А сейчас в нашей команде больше 60 человек, за плечами сотни праздников, фестивалей и целый мультимедийный парк «Россия — Моя история». Очень им горжусь! У нас один из лучших подобных парков в России и по контенту, и по организации пространства. Да, было трудно в период создания музея. Но мы справились, и когда все уже заработало, этот проект стал моим любимым.



Так открывался мультимедийный парк «Россия — Моя история». Сейчас в залах музея проходят интерактивные выставки, театральные спектакли и даже губернаторские встречи

Горжусь и очень люблю Парад Победы. Я начала делать театрализованный эпилог на 60-летие Дня Победы и работала в этом проекте много лет. Делала перерыв в 2018 году, потому что казалось, что выдохлась. Всё, что хотела, — сказала. Всё, что могла, — сделала. Но через год вернулась и теперь никому это мероприятие не отдам. В этот священный день испытываешь удивительные чувства. Какая мощная атмосфера царит на площади Революции!





Я однозначно патриот Челябинска, если иметь в виду моё восхищение россыпью местных талантов, их высоким мастерством, профессионализмом. Мы не просто делаем праздники, а раскрываем весь творческий потенциал Южного Урала. Вдохновляюсь и благодарю за сотрудничество вице-губернатора Вадима Евдокимова, директора Филармонии Владимира Пелымского, руководителей ансамбля танца «Урал». Невозможно перечислить всех тех, кто сыграл в моей судьбе большую роль.



Торжественная церемония вступления губернатора в должность — тоже праздник, подготовленный командой Дианы Малышевой

Профессия организатора праздников затянула меня в сети еще на втором курсе ЧГИКа. Сценарное мастерство и режиссуру у нас вел Николай Петрович Шилов. Как-то он сказал мне: «Давай-ка берись за работу», — и поручил написать сценарий посвящения в студенты. И через много лет я шла к нему за советом, он стал моим учителем по жизни.

Если вдруг возникают сложности со сценарием, начинаю умозрительно представлять — что бы я хотела увидеть на сцене, придуманное кем-то другим. И потом записываю. Я пользуюсь этой техникой до сих пор, делюсь собственным ноу-хау с коллегами.

Детское восприятие — самое важное. Наши шоу в Челябинской филармонии сперва оценивают юные зрители — мы на сдачу приглашаем детей сотрудников, их одноклассников и друзей. Четко решила для себя, что это — не театральные спектакли, а театрализованный праздник. У меня есть несколько инструментов, их надо ярко и эффектно подавать. Поэтому у нас на сцене могут сочетаться прекрасный ансамбль танца «Урал» и голографическое шоу.



Помните Сияние-202?

Самое важное качество для меня — ответственность. Требую этого от своей команды и поэтому абсолютно спокойно могу доверить каждому из них проект от начала до конца. Ты не уйдешь с работы домой и спать не ляжешь, а если ляжешь — уснуть не сможешь, пока у тебя что-то не доделано. У меня все девчата такие. Очень переживают за любой проект. Наверное, даже за свои свадьбы так не переживали.



В портфолио Дирекции даже встреча посла Северной Кореи!

Я чемпион мира по таймингу и чемпион мира по логистике. Из точки А в точку Б не просто еду, а делаю все звонки, которые запланировала, слушаю то, что необходимо было послушать, и даже умудрюсь посмотреть то, что намечала. Маршрут выстраиваю так, чтобы по пути охватить все места, куда нужно заскочить. И у меня есть команда, которая берет на себя много задач и решает их весьма эффективно, талантливо. Без этого я бы не справилась. Ведь я еще и мама, и жена.

Мне и капли не обидно, что я создаю праздники и остаюсь «за кулисами». Я очень жадная до работы и очень азартный человек. У меня может быть пять проектов параллельно. Если предложат шестой, то и он мне будет интересен — схвачу и буду делать. Я благодарна своей профессии за те возможности, что она мне дает. Очень люблю свою работу!





Команда ИА «Первое областное» поздравляет Диану Малышеву с юбилеем, желает вдохновения и творческих успехов!

Материал подготовлен коллективом редакции совместно с Лидией Осадчиковой.