Деятели культуры и искусства получили награды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с номинантами

Государственные премии Челябинской области в сфере культуры и искусства присуждаются ежегодно с 2002 года.



«Подводить итоги с вручением наград приятнее вдвойне. В этом году на Южном Урале состоялось много значимых и интересных событий. Многие мероприятие прошли в новом для нас формате, и мне кажется это тоже интересный опыт, который мы будем использовать и в будущем. Каждый из вас внес значительный вклад в развитие культуры и искусства на Южном Урале. Я бы хотел отметить, что государственная премия в сфере культуры — это не награда за отдельные проекты, отдельные мероприятия и события. Это признание заслуг, высокая оценка каждого из вас. Награда за ваш личный вклад. Несмотря на промышленный статус нашего региона, Челябинская область всегда была очагом культуры, поэтому этот статус нужно сохранять и развивать. Благодаря вашему личному вкладу мы это делаем. Спасибо за вашу работу», — поблагодарил присутствующих в зале Алексей Текслер.



В этом году в номинации «Театральное искусство» премии удостоилась директор Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского Ирина Левченко. Преподавателям Коркинской детской школы искусств Елене Дорониной, Брединской детской школы искусств Татьяне Курмановой, Центра музыкального образования «Камертон» города Магнитогорска Елене Федюковой присуждено звание «Лауреат государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства» в номинации «Художественное образование». Артист-концертный исполнитель Челябинской государственной филармонии Владимир Хомяков стал лауреатом в номинации «Музыкальное искусство». Директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус и директор Дома культуры имени П. П. Бажова Копейского городского округа Дмитрий Жуков получили премию в номинации «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество». Заместитель директора по творческой деятельности Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Соловьева, заместитель директора Централизованной библиотечной системы города Челябинска Ольга Никитина, директор Централизованной библиотечной системы Ашинского муниципального района Зоя Яковлева получили почетные дипломы в номинации «Библиотечное дело».