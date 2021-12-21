Деятелей культуры наградили госпремией Челябинской области

Дипломы вручил губернатор региона

Во вторник, 21 декабря, в резиденции губернатора прошла церемония награждения лауреатов государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства. Дипломы деятелям культуры вручил глава региона Алексей Текслер.



«Наш регион переживает в последние годы заметный ренессанс в сфере культуры. Очень отрадно, что все больше южноуральцев, в том числе молодых, посещают театры, музеи, концертные залы, сами занимаются творчеством. Спасибо за вашу масштабную работу, высочайший профессионализм, талант, мастерство. За то, что посвятили себя творчеству и искусству и, самое главное, Южному Уралу», — поблагодарил Алексей Текслер в приветственной речи.

Премию вручили десяти лауреатам, среди которых артист Челябинского театра драмы Михаил Гребень, артистка Челябинского театра оперы и балета Виктория Дедюлькина и главный режиссер златоустовского театра «Омнибус» Борис Горбачевский.

В отдельной номинации отметили двух сотрудников библиотек: директора библиотеки для слепых и слабовидящих Челябинска Марину Кочутину, а также Елену Разборову — руководителя системы детских библиотек Челябинска.

Вместе с ними премию получили руководитель джазового ансамбля «Уральский диксиленд» Валерий Сундарев и художественный руководитель Дома культуры Южноуральска Елена Хорева.

За вклад в развитие художественного образования наградили директора миасской детской школы искусств № 4 Владимира Максимова, директора ашинской школы искусств Наталью Саблину и завкафедрой режиссуры Челябинского института культуры Александра Мордасова.

Напомним, что премия в области культуры и искусства присуждается ежегодно с 2002 года.