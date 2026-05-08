Девять хоров со всей страны съедутся на фестиваль «Русское поле» в Челябинск

Выступление состоится 25 июля

Челябинск вновь станет центром русского хорового искусства. В городе в третий раз проведут фестиваль «Русское поле», на котором встретятся лучшие вокальные коллективы со всех уголков страны. Духовные песнопения, народные мелодии и шедевры русской классики исполнят девять участников, сообщают в Челябинской филармонии.

Так, перед челябинцами выступят Камерный хор Михальченко и Архиерейский мужской хор «Аксиос», Уральский государственный камерный хор из Перми, Хоровая капелла Башкортостана имени Тагира Сайфуллина, Академическая хоровая капелла Удмуртии и Государственный камерный хор Республики Мордовия. Также на сцену выйдут Академический хор Белгородской филармонии, Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла имени Эйдинова и камерный хор «Контенто» Магнитогорского концертного объединения.

Фестиваль пройдет 25 июля на площади у Торгового центра (6+).