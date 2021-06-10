Девушку из Челябинска назвали лучшим молодым поэтом России

Оксана Ралкова победила в московском конкурсе на IV Всероссийском совещании молодых литераторов

34-летняя Оксана Ралкова из Челябинска стала «Лучшим молодым поэтом России-2021». Это звание Оксане присвоили на конкурсе в Москве в рамках IV Всероссийского совещания молодых литераторов. Итоги конкурса подводили по результатам голосования экспертов и читателей. Эксперты присудили первое место в номинации Марии Знобищевой из Тамбова, а читатели — челябинской поэтессе.



Оксана Ралкова — кандидат исторических наук, выпускница исторического факультета ЮУрГУ и литературных курсов от Челябинского государственного института культуры. Поэтесса регулярно публикуется в литературных журналах, также она является автором двух стихотворных сборников: в 2013 издали том «Стихия Степь», а в 2019 сборник «Снежницы». На днях Оксану назначили руководителем Челябинского отделения Совета молодых литераторов.

Отметим, что конкурс на звание лучшего молодого писателя и поэта организован Советом молодых литераторов Союза писателей России. Конкурс прошел в рамках Всероссийского совещания молодых писателей, которое провели с 26 по 30 мая в Химках. На совещание со всей России приехало порядка 300 человек.