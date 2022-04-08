Девушка из Миасса попала на ток-шоу Андрея Малахова

София Дубинина споет в эфире на федеральном канале

Уроженка Миасса София Дубинина стала участницей вечернего ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и в выпуске, который выйдет в эфир 9 апреля девушка споет песню Валерия Залкина «Одинокая ветка сирени».



В выпуске участие примет и сам Валерий Залкин. Со сцены он исполнит песню «Капали слезы».

«Звучали душевные композиции, в которых были выражены чувства, желания, послания, переживания. Честно сказать, я пребывала в таком восхищении от приятной дружеской и настолько тёплой атмосферы, которая царила в студии!», — поделилась впечатлениями София на своей странице «ВКонтакте».

София Дубинина родилась в Миассе, но сейчас живет и учится в Екатеринбурге.

Новый выпуск «Привет, Андрей!» выйдет в эфир канала «Россия 1» 9 апреля в 18:00 по московскому времени.