Девочка из Тюлюка попросила губернатора построить дорогу в деревню

И пригласила Алексея Текслера летом в гости со всей семьей

К губернатору Алексею Текслеру обратилась школьница из поселка Тюлюк Катав-Ивановского района София Гузова. Она рассказала, что у ее родителей есть семейный дом-музей «Матрешка» и они очень хотят, чтобы до их красивого поселка была построена хорошая дорога.

«У нас очень красивые места, и мы хотим, чтобы как можно больше туристов могли до нас добраться», — сказала девочка.

В разговоре с журналистом Первого областного информагентства глава села Тюлюк Петр Черный активно поддержал позицию школьницы Софии Гузовой.

«От федеральной трассы до Первухи сделали уже несколько лет назад. От Первухи до Тюлюка — 28 км грунтовки + 6 километров разбитого асфальта. Этот участок машины едут два часа. Проект капитального ремонта этого участка есть, он прошел госэкспертизу, и по плану дорогу должны сдать в 2024 году. По проекту — это асфальтобетонное полотно. Но пока там даже не видели строительную технику», — сказал Петр Черный.

По мнению главы, турпоток в эти края вырастет в разы — от 250 тысяч, как сейчас летом, до миллиона человек.

Алексей Текслер подключил к разговору министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, и тот озвучил планы по строительству дороги в поселки Первуха, Меседа и Тюлюк.

«В следующем году начнется строительство дороги. Проект большой и серьезный, это новое строительство со всеми вытекающими. Места красивейшие, обязательно это сделаем!» — пообещал губернатор.