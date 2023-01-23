Детям в Челябинской области указывают, на что тратить деньги с Пушкинской карты

Об этом в группе «Текслер, помоги!» написали учителя из Троицка

Номинал Пушкинской карты в 2023 году составил столько же, сколько и в прошлом, — 5000 рублей. Эти деньги необходимо потратить в течение календарного года, иначе они сгорают. Но в небольших городах области не происходит такого количества концертов и спектаклей, чтобы молодой человек мог потратить всю сумму.В группе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» утром 23 января появилось сообщение от одной из школьных учительниц Троицка:— говорится в сообщении.

В министерстве культуры Челябинской области понимают, что в небольших городах у детей и подростков есть возможность посещать различные интересные мероприятия. К примеру, действует проект «Театрально-концертный зал». Его суть в том, что в города области из Челябинска на гастроли приезжают театры и музыкальные коллективы. В городах области предоставляется возможность посетить не только концерты челябинских артистов и театров для разных возрастных категорий, но и выступления таких первоклассных исполнителей как Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет. Звезды академической и джазовой музыки прекрасно понимают важность выступлений в малых городах и специально включают их в программы своих фестивалей и гастролей. В 2022 году в проекте участвовали девять городов, в 2023-м будет 23.

Также в региональном Минкульте уточняют: по «Пушкинской карте» можно организовать групповую покупку билетов на различные культурные события. Организовать выезд детей можно в рамках школьной экскурсионной программы, задействовав для этого в качестве транспорта школьные автобусы.

Давление на учителей на предмет, как именно тратить деньги с Пушкинских карт, в Минкульте категорически отрицают.

«По вопросу выбора методов информирования школьников Троицкого городского округа о программе „Пушкинская карта“ рекомендуем обратиться в министерство образования и науки Челябинской области или непосредственно в управление образования Троицкого городского округа. Независимо от выбора методов информирования каждый обладатель Пушкинской карты решает только самостоятельно, как и куда потратит средства»,

— ответили в ведомстве на запрос Первого областного информагентства.

«Мы точно не даем никаких указаний учителям относительно культурной программы школьников. Мы можем только рекомендовать. Но в случае с Пушкинскими картами мы не давали никаких рекомендаций. Это свободный выбор каждого школьника старше 14 лет — на что конкретно потратить свои деньги»,

— заявила Елена Коузова.

Заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова отреагировала так.Редакции не удалось получить оперативный комментарий от администрации Троицка.