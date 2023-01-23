В группе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» утром 23 января появилось сообщение от одной из школьных учительниц Троицка:
«Хочу сообщить, что <...> в школе от детей требуют покупать билеты по Пушкинской карте именно на городские мероприятия (якобы чтобы деньги остались в городе)! <...> Навязывают покупку билетов школьникам. <...> Почему из администрации заставляют это делать учителей? Почему навязывание походов в кино и мероприятий именно в городе? У нас весь год впереди, лето, каникулы, почему люди из образования заставляют тратить Пушкинскую карту на мероприятия в Троицке? И это не первый раз! <...> Пожалуйста, прекратите этот беспредел!» — говорится в сообщении.
В министерстве культуры Челябинской области понимают, что в небольших городах у детей и подростков есть возможность посещать различные интересные мероприятия. К примеру, действует проект «Театрально-концертный зал». Его суть в том, что в города области из Челябинска на гастроли приезжают театры и музыкальные коллективы. В городах области предоставляется возможность посетить не только концерты челябинских артистов и театров для разных возрастных категорий, но и выступления таких первоклассных исполнителей как Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет. Звезды академической и джазовой музыки прекрасно понимают важность выступлений в малых городах и специально включают их в программы своих фестивалей и гастролей. В 2022 году в проекте участвовали девять городов, в 2023-м будет 23.
Также в региональном Минкульте уточняют: по «Пушкинской карте» можно организовать групповую покупку билетов на различные культурные события. Организовать выезд детей можно в рамках школьной экскурсионной программы, задействовав для этого в качестве транспорта школьные автобусы.
Давление на учителей на предмет, как именно тратить деньги с Пушкинских карт, в Минкульте категорически отрицают.
«По вопросу выбора методов информирования школьников Троицкого городского округа о программе „Пушкинская карта“ рекомендуем обратиться в министерство образования и науки Челябинской области или непосредственно в управление образования Троицкого городского округа. Независимо от выбора методов информирования каждый обладатель Пушкинской карты решает только самостоятельно, как и куда потратит средства», — ответили в ведомстве на запрос Первого областного информагентства.
Заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова отреагировала так.
«Мы точно не даем никаких указаний учителям относительно культурной программы школьников. Мы можем только рекомендовать. Но в случае с Пушкинскими картами мы не давали никаких рекомендаций. Это свободный выбор каждого школьника старше 14 лет — на что конкретно потратить свои деньги», — заявила Елена Коузова.
Редакции не удалось получить оперативный комментарий от администрации Троицка.