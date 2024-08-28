Детской филармонии Челябинской области исполняется 40 лет

К юбилею на Кировке откроется историческая фотовыставка

На пешеходной Кировке в Челябинске в пятницу, 30 августа, откроется грандиозная фотовыставка, посвященная 40-летию Детской филармонии Челябинской области. Экспозиция расскажет зрителям о длинном пути развития и становления главного культурного подразделения, полностью посвятившего себя работе с детьми, что происходит на главной концертной площадке и в учебных классах.

На фотографиях — современные коллективы юных музыкантов — а их на базе Детской филармонии уже целый десяток. Здесь живут, растут и развиваются ансамбль аккордеонистов, эстрадно-джазовый оркестр, музыкальный театр, ансамбль народных инструментов, детско-юношеский симфонический оркестр, детская студия ансамбля танца «Урал» и многие другие.

Выставка позволит и совершить путешествие во времени: зритель сможет проследить, как менялись стили, образы, репертуар артистов, как выглядели молодые музыканты доперестроечного и настоящего времени.

Авторами фото, рассказывающих о современном этапе развития учреждения, стали Надежда Пелымская, Людмила Ковалева, Мария Алякринская. Их работы гармонично дополняют фотографии из фондов Государственного архива Челябинской области, которые рассказывают о первых годах становления нового культурного объекта.

Первых учеников Детская филармония приняла в 1984 году, но в 2008-м вынуждена была закрыться на длительный ремонт. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в 2019 году началось возрождение уникального культурного объекта. После глобальной реконструкции, в 2021 году, здание Детской филармонии распахнуло свои двери для юных музыкантов. И сегодня это динамично развивающаяся база для творческих, одаренных детей Челябинской области.

В день открытия фотовыставки перед зрителями и гостями выступит детско-юношеский симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Валерия Уткина. Прозвучат как современные произведения, так и знаменитые классические композиции.

Автор: Людмила Ковалева