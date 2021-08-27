Детские театральные коллективы из Челябинска могут попасть на большой конкурс в Москву

Челябинский фонд «Андрюша» открыл прием заявок на всероссийский театральный фестиваль

Челябинский благотворительный фонд «Андрюша» ежегодно проводит большой творческий конкурс для детей всей области. А в этом году фонд «Андрюша» стал региональным партнером Всероссийского фестиваля для детей и молодежи «Страна — Театр — Школа», который проводится Московским детским музыкальным театром им. Н. И. Сац и Ассоциацией музыкальных театров при поддержке Министерства культуры РФ.





Осенью в Челябинске (а еще в Липецкой и Воронежской областях) состоятся региональные отборочные этапы, в которых смогут принять участие детские и юношеские театры и студии любых общеобразовательных организаций. Три лучших спектакля детских коллективов из каждого региона, отобранных жюри, примут участие в третьем туре, который пройдет в Москве.

В театральном фестивале заявлены две основные номинации: музыкальный или драматический спектакль и хореографический. Но в жанрах участников совсем не ограничивают!





В состав жюри войдут известные творческие деятели, профессиональные артисты и педагоги по театральному искусству, хореографы, режиссеры. В сентябре они посмотрят все творческие заявки в режиме онлайн. В октябре коллективы, прошедшие отбор, получат приглашение для выступления на челябинской сцене. Параллельно с выступлениями юные актеры смогут принять участие в творческих мастерских и открытых лекциях с известными педагогами. А лучшие отправятся в Москву, на третий этап конкурса, где для участников финального тура запланированы мастер-классы, лекции, творческие встречи с деятелями искусств и культурная программа по Москве.