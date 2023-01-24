Детская студия «Урал» стала победителем всероссийского конкурса

Коллектив выиграл гран‑при и 100 тысяч рублей

Детская танцевальная студия при ансамбле «Урал» выиграла гран-при Всероссийского конкурса «Италмас приглашает». Фестиваль-конкурс проходит второй раз, и во второй раз его выигрывает коллектив из Челябинска.



Конкурс шел в Ижевске три дня. Участвовало девять танцевальных школ со всей России, это более 200 участников. Главный приз — 100 тысяч рублей, он достался уральским танцорам.

Кроме главного приза, детская студия из Челябинска получила еще девять наград. Семь раз стала лауреатом первой степени в номинациях «Народно-сценический танец народов России» и «Танцы народов финно-угорской группы». Два диплома — специальные, ими отметили челябинок Софию Штыкову и Татьяну Нефедову за выразительное исполнение.

Первый «Италмас приглашает» проходил в 2020 году. Это конкурс для детских студий при танцевальных ансамблях. Ребятам дают уроки известные балетмейстеры и хореографы, а потом участники представляют свои заготовленные выступления перед жюри.