Детская школа вокального искусства при оперном театре в Челябинске открывает набор Обучение в школе бесплатное для всех



Дети автоматически зачисляются в первый класс Специальной детской школы искусств при Южно-Уральском государственном институте искусств им. Чайковского. В течение семи лет они будут получать предпрофессиональное образование по специальности «хоровое пение». Занятия по сольфеджио, музыкальной литературе и инструменту проводятся на базе института, а практические занятия по хореографии, актерскому мастерству и хор — в стенах Челябинского оперного театра.



В 2021 году ребята из Школы вокального искусства под руководством



Прослушивание состоится 27 мая в Специальной детской школе искусств по адресу: ул. Советская, 51.



Можно подготовить одну или две песни. Если ребенок нигде не пел, пусть попробует свои силы без подготовки. Двери школы открыты для всех желающих.

Детская школа вокального искусства при Челябинском театре опера и балета приглашает на прослушивание мальчиков и девочек в возрасте 7—9 лет.Дети автоматически зачисляются в первый класс Специальной детской школы искусств при Южно-Уральском государственном институте искусств им. Чайковского. В течение семи лет они будут получать предпрофессиональное образование по специальности «хоровое пение». Занятия по сольфеджио, музыкальной литературе и инструменту проводятся на базе института, а практические занятия по хореографии, актерскому мастерству и хор — в стенах Челябинского оперного театра.В 2021 году ребята из Школы вокального искусства под руководством Бориса Каплуна участвовали в новогоднем мюзикле «Волшебный посох Деда Мороза» , в операх «Кармен», «Богема», «Паяцы», «Иоланта» , в спектакле «Посмотри, как я летаю!» и ставят самостоятельные постановки, например «Кошкин дом».Прослушивание состоится 27 мая в Специальной детской школе искусств по адресу: ул. Советская, 51.Можно подготовить одну или две песни. Если ребенок нигде не пел, пусть попробует свои силы без подготовки. Двери школы открыты для всех желающих.

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