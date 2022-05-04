Детская школа вокального искусства при Челябинском театре опера и балета приглашает на прослушивание мальчиков и девочек в возрасте 7—9 лет.
Дети автоматически зачисляются в первый класс Специальной детской школы искусств при Южно-Уральском государственном институте искусств им. Чайковского. В течение семи лет они будут получать предпрофессиональное образование по специальности «хоровое пение». Занятия по сольфеджио, музыкальной литературе и инструменту проводятся на базе института, а практические занятия по хореографии, актерскому мастерству и хор — в стенах Челябинского оперного театра.
В 2021 году ребята из Школы вокального искусства под руководством Бориса Каплуна участвовали в новогоднем мюзикле «Волшебный посох Деда Мороза», в операх «Кармен», «Богема», «Паяцы», «Иоланта», в спектакле «Посмотри, как я летаю!» и ставят самостоятельные постановки, например «Кошкин дом».
Прослушивание состоится 27 мая в Специальной детской школе искусств по адресу: ул. Советская, 51.
Можно подготовить одну или две песни. Если ребенок нигде не пел, пусть попробует свои силы без подготовки. Двери школы открыты для всех желающих.
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