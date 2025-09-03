Детская филармония Челябинской области открывает сезон концертом всех студий

На нем выступят восемь коллективов: от ансамбля танца до симфонического оркестра

Новый — уже пятый — сезон Детской филармонии Челябинской области имени Адика Абдурахманова откроют 4 сентября. В этот день артисты всех творческих студий культурного центра выступят на концерте «Как по нотам» (6+), сообщили в пресс-службе челябинской филармонии.

«Этот концерт — тот редкий случай, когда в одной программе можно будет увидеть и услышать все юные коллективы и почувствовать атмосферу предстоящего сезона», — рассказали в филармонии.

Перед зрителями предстанут молодые артисты ансамблей русских народных инструментов и аккордеонистов, студии эстрадного вокала, концертного хора, эстрадно-джазового оркестра, детско-юношеского симфонического оркестра, музыкального театра и детской хореографической студии «Урал». Они исполнят номера и композиции прошедшего сезона и премьеры.