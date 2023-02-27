Дети нарисовали свои эмоции: в Челябинске открывается экспериментальная выставка

Это проект Детской художественной школы искусств

В челябинской Детской художественной школе искусств (корпус на ул. 40 лет Октября, 21) 1 марта открывается выставка «Эмоции». Это работы воспитанников школы, которым дали очень странное задание: нарисуйте, что вы чувствуете.Директор ДХШИ Елена Бетехтина осуществила давно задуманный ею эксперимент.

«Я придумала проект, когда училась в магистратуре. С одной стороны, дети должны научиться распознавать свои собственные эмоции, а с другой — выражать их красками и кистями, раз они юные художники. Мы так еще никогда не работали, это первый опыт. К моему большому удивлению, ребятам было очень сложно уйти от шаблонного мышления», — прокомментировала Первому областному информагентству Елена Бетехтина.

Было выбрано четыре эмоции: страх, грусть, удивление и радость. Перед тем как приступить к работе, воспитанники школы искусств прошли специальный курс с психологами Фонда 2020 на базе «Курчатов Центра». На этом этапе ребята учились отвечать на вопрос «Что ты сейчас чувствуешь?», то есть распознавать эмоции, описывать их, выражать разными способами. Нарисовать — один из способов пережить сильное чувство.На выставку «Эмоции» были отобраны лучшие работы, созданные художниками 12—14 лет. По словам директора Детской художественной школы искусств Елены Бетехтиной, не менее сложным, чем научиться различать свои эмоции, для ребят было уйти от клишированных сюжетов на эту тему. Авторы проекта надеются, что выставка будет интересна и школьникам, и их родителям.