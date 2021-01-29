Воспитанники детских домов сыграют в челябинском театре

Премьера плейбэк-спектакля состоится 3 февраля в Камерном

В Челябинске есть плейбэк-театр «Абажур», который работает без сцены, декораций, саунд-дизайна и сценария. Несколько актеров выходят к зрителям, задают тему беседы, реагируют на комментарии собравшихся и тут же обыгрывают рассказанные ситуации. Поэтому жанр спектаклей определяют как «плейбэк», то есть «воспроизведение и импровизация». А еще есть студия «ШКИТ» — Школа кино и телевидения для детей и подростков.

Благодаря президентскому гранту и Благотворительному фонду «Выбираем жизнь» несколько детей-сирот получили возможность не только учиться в студии, но и сыграть настоящий плейбэк-спектакль под руководством «Абажура».

Перформанс состоится 3 февраля: на сцену выйдут подростки и под руководством модератора будут общаться со зрителями, разыгрывая короткие сценки и диалоги.

В этот раз детский «Абажур» сыграет на настоящей сцене Камерного театра. К 18:00 ждут всех желающих. Но важно записаться заранее (8-951-48-23-783, можно через мессенджеры), не забывать маску и соблюдать все санитарные требования.