Десять лучших фильмов накануне Нового года

В этой подборке нет ни «Иронии судьбы», ни «Иван Васильевич меняет профессию», ни одной из «Елок»

Мы постарались собрать фильмы, которые создают предпраздничное настроение. Среди них есть хрестоматийные и стабильно любимые, и совершенно нежданные под Новый год, но в самую точку



«Гремлины» (1984)







Фильм режиссера Джо Данте, сценариста Криса Коламбуса и продюсера Стивена Спилберга. Картина с такой творческой командой не могла не стать культовой. В центре истории — могвай Гизмо, который попадает в руки простой американской семьи. И эти ребята допускают роковую ошибку. Намочив волшебное существо, они будят настоящее зло.



К слову, порожденные Гизмо злые существа гремлины были метафорой мигрантов, отнимающий у американцев рабочие места в рейгановскую эпоху. Но кто сейчас считает этот социокультурный контекст?



«Крепкий орешек» (1988)





По поводу того, является ли «Крепкий орешек» новогодним фильмом, сломано немало копий кинокритиков. Но мы в этом никогда не сомневались. Когда усталый нью-йоркский полицейский (Брюс Уиллис) приезжает на Рождество к своей успешной жене (Бонни Беделиа), работающей в небоскребе «Накатоми Плаза», а тот захватывают немецкие террористы... Ну что может быть более новогоднее?



В конце 1980-х — начале 1990-х в голливудском кино было популярна тема японо-американских отношений (собственно, небоскреб «Накатоми» оттуда), но «Орешек» не заостряет на ней внимание, а являет миру нового героя боевика. Не супермена, а истекающего кровью копа, который оказался не в то время, не в том месте. Зато у него теперь есть автомат, хо-хо-хо!



«Один дома» (1990)





Великий голливудский драматург Джон Хьюз больше всего известен, как автор сценария «Одного дома», хотя его истинным призванием были подростковые трагикомедии («Шестнадцать свечей», «Клуб «Завтра», «Феррис Бьюллер берет выходной»). Неспроста его прозвали Сартром школьного ада.



Несомненно, за 30 лет шутки и метод Хьюза несколько устарели, но до сих пор мало кто может так убедительно заглянуть в душу тинейджера или написать трюковую комедия про пацана (Маколей Калкин), который, оставшись на Рождество один дома, устраивает грабителям-домушникам (Джо Пеши и Дэниел Стерн) настоящий ад.



Чудовищный ребьют фильма «Один дома», вышедший в этом году, — тому подтверждение.



«Кошмар перед Рождеством» (1993)







Это кукольный мультфильм Генри Селика («Коралина в стране кошмаров») по сценарию Тима Бертона про жителя царства Хэллоуина Джека Скеллингтона, который решил узнать, что такое Рождество и похитил Санта-Клауса.



Готическая атмосфера, запоминающаяся песня («This Is Halloween»), жуткая история любви — не зря Бертона на заре карьеры уволили из «Диснея». Его вдохновенная и мрачная фантазия всегда была больше «мышиной студии».



«Подручный Хадсакера» (1994)





Самый новогодний фильм братьев Коэн. Бездомный Норвилл Барнс в исполнение Тима Роббинса становится подставным лицом компании «Хадсакер Индастриз». Молодой журналистке Эми Арчер (Дженнифер Джейсон Ли) дают задания тайно написать про него статью, а она вместо этого в влюбляется в Норвилла.



Жизнеутверждающая комедия в духе лучших работ Фрэнка Капры и Говарда Хоукса, в которой сатира на капитализм и всесильные корпорации оказывается разбавлена размышлениями о журналистской этике и историей любви. В роли беспринципного писаки, гоняющегося за дешевой сенсацией, — неотразимый Брюс Кэмпбелл.



«200 сигарет» (1999)





Один из лучших новогодних фильмов ever! Действие происходит в Нью-Йорке в канун Нового 1982 года: разношерстная компания собирается на грандиозную вечеринку, которую устраивает Моника (Марта Плимптон), однако перед каждым из героев встает какое-нибудь препятствие.



В фильме снялась целая россыпь молодых звезд: Кейт Хадсон, Пол Радд, Кристина Риччи, Кейси и Бен Аффлеки, Кортни Лав и многие др. В свое время «200 сигарет» нарекли «картиной эпохи MTV» — и действительно у ленты очень клиповая манера повествования, а также узнаваемый девяностнический вайб, несмотря на то, что по сюжету все события происходят в начале 1980-х.



Это фильм 1999 года, когда казалось, что после миллениума наступит конец света. А наступило похмелье, с которым мы живем вот уже 20 лет.



«Гринч — похититель Рождества» (2000)





Джим Керри — в роли страшного, но доброго внутри существа по имени Гринч, который ненавидел праздники, поэтому решил похитить у жителей волшебного города Ктограда Рождество.



Семейное фэнтези, подкупающее ламповыми спецэффектами и вдохновеннм перформансом Керри, на преображение которого уходило по три часа в начале каждого съемочного дня (но оно явно стоило того: фильм получил «Оскар» за лучший грим).



«Плохой Санта» (2003)







На первый взгляд, самая нигилистическая рождественская комедия на свете. Однако цинизм режиссера Терри Цвигоффа («Призрачный мир») оказывается напускным, ведь все, что нужно вору Уилли (Билли Боб Торнтон), конспирации ради притворяющемуся Санта-Клаусом, — это семья.



В итоге фильм, вначале восстающий против новогодних и семейных ценностей, в финале приходит к ним — причем, гомерически смешным путем.



«Реальная любовь» (2003)





Тут все понятно: одна из величайших рождественских романтических комедий всех времен и народов, вышедшая в эпоху британского ренессанса, известного как Cool Britannia, и короновавшая режиссера Ричарда Кертиса как одного из важнейших комедиографов. В главных ролях — актерская сборная Англии.



Необязательный, но интересный факт: безответно влюбленного в Киру Найтли парня с трогательным табличками сыграл Эндрю Линкольн, будущая звезда «Ходячих мертвецов».



«Неуловимый аромат любви» (2021)





Ну, и чтобы в этой подборке было не одно только старье. Свежая романтическая комедия, недавно вышедшая на Netflix. Ее сюжет отсылает к «Реальной любви», а название (в оригинале «Love Hard») — к «Крепкому орешку» («Die Hard»).



Неудачливая в отношениях секс-колумнистка (Нина Добрев) знакомится в дейтинг-приложении с очаровательным американским китайцем и решает навестить его на Новый год, однако оказывается, что он не тот, за кого себя выдает. В итоге девушке тоже приходится примерить чужую роль. На срывание масок и строится драматургия этой очаровательно олдскульной картины.

Текст: Евгений Ткачев, редактор Afisha.