Десять человек стали заслуженными артистами Челябинской области

Постановление о присвоении регионального звания подписал губернатор

Десять деятелей культуры Южного Урала удостоены звания «Заслуженный артист Челябинской области». Об этом со ссылкой на постановление губернатора Алексея Текслера сообщает министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Награды удостоены артист Магнитогорского академического драматического театра им. А.С. Пушкина Владимир Богданов, кукловод Челябинского кукольного театра Елена Дрыгина, артист балета Челябинского театра современного танца Андрей Зыков, ведущий мастер сцены Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» Андрей Иодловский, артист балета ансамбля танца «Урал» Евгений Коновалов, артист Челябинской драмы Владислав Коченда, главный дирижер Магнитогорского театра оперы и балета Эдуард Нам, артист Челябинского Молодежного театра Алексей Согрин, органистка Лариса Тимшина и актриса НХТ Наталья Шолохова.

Напомним, звание «Заслуженный артист Челябинской области» — новая награда областного уровня. Инициатива губернатора о ее появлении была поддержана депутатами Законодательного собрания региона 29 февраля 2024 года.