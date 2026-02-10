Денис Мацуев в апреле привезет в Челябинск авторский музыкальный фестиваль

Маэстро даст три концерта

В апреле Челябинск вновь примет музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет...» (6+). Легендарный пианист проведет в Концертном зале имени Прокофьева три выступления — 8‑го, 9‑го и 11‑го числа, сообщают в челябинской филармонии.

Фестиваль откроется 8 апреля гала-концертом. Денис Мацуев выступит в сопровождении симфонического оркестра Челябинской области под управлением дирижера Алексея Рубина. А на следующий день, 9 апреля, музыкант представит сольную программу.

Завершится фестиваль 11 апреля концертом «Симфоджаз», на котором маэстро вновь выступит вместе с симфоническим оркестром Челябинской области.

В этом году фестиваль пройдет в 15‑й раз. Пока сохраняется интрига, что же будет представлено в программе выступлений.