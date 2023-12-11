День снега состоится в Экологическом парке Магнитогорска

Праздник пройдет 21 января 2024 года

21 января 2024 года, во Всемирный день снега, в Экологическом парке Магнитогорска состоится городской праздник.

Запланирована развлекательная программа со спортивными состязаниями, зимними играми и конкурсами. Приглашены и выступят творческие коллективы города.

Объявлен конкурс снежных фигур «Галерея снега», который проходит ежегодно. В этом году предлагается лепить из снега скульптуры на тему «Сказки снежного леса». Снежные кубы для участников конкурса будут подготовлены. Кроме собственно снежной фигуры, нужно будет сочинить стихотворение для ее эффектной презентации. К участию в конкурсе приглашаются как дети дошкольного возраста, так и взрослые граждане, самостоятельно или в составе своих организаций. Возраст участников от 3 лет.