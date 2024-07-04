День семьи, любви и верности пройдет на нескольких площадках Челябинска

Горожане начнут отмечать этот праздник уже в ближайшую пятницу

Челябинск готовится встретить праздник, посвященный верности и супружеской любви. Мероприятия, приуроченные ко дню памяти святых Петра и Февронии, пройдут сразу на нескольких площадках, в том числе в Челябинской области. Рассказываем, как можно отметить этот нежный и трепетный праздник.

Площадка «АльтерСпорт»

В Чурилово праздновать День семьи, любви и верности начнут в пятницу, 5 июля. На улице Зальцмана челябинцам готовят концерт с мастер-классами и конкурсами для всей семьи. Начало — в 17:00.

Публичка

В субботу, 6 июля, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке проведут викторину с вопросами о любви, семье и семейных ценностях. Всех участников ждут подарки — закладки для книг с символикой праздника. Начало мероприятия — в 11:00.

Сад Победы

С 12 часов 6 июля в Саду Победы стартует музыкальная программа, приуроченная к семейному празднику. Здесь выступят солистка ансамбля «Ветка сирени» Нелля Косенова, заслуженный артист России Вячеслав Усольцев и ансамбль «Иванчай». С 13:30 начнутся мероприятия для детей с аниматорами и караоке.

Библиотека Пушкина

Здесь праздничные мероприятия запланированы на воскресенье, 7 июля, с 14 до 17 часов. В библиотеке готовят праздник «Семья. Любовь. Книги» с мастер-классами по созданию семейных гербов, экскурсиями, встречами с современными авторами и концертом — чествованием семейных пар.

Зоопарк

Здесь ждут взрослых и детей в воскресенье, 7 июля. Игровая программа «Семейные традиции» с викторинами и подвижными играми начнется в 12:00.

Исторический музей

Музей подготовил программу на Летней эстраде, которую обещают обильно украсить ромашками. Под открытым небом в понедельник, 8 июля, проведут мастер-классы по плетению венков из сухоцветов, созданию бисерных колечек с ромашкой и домашних оберегов. Также для челябинцев выступят этно-музыканты IS NOT. Мероприятия запланированы с 15:30 до 19:00. Для участия необходима регистрация через соцсети музея.

Арт-сквер

В понедельник, 8 июля, на набережной реки Миасс челябинцев поздравят квестами, интерактивными играми, мастер-классами и призами. День семьи, любви и верности стартует в Арт-сквере в 17:30.

Аркаим

В музее-заповеднике в Брединском районе праздник продлится все выходные — с 6 по 8 июля. Туристам готовят мероприятия, в которых могут поучаствовать как взрослые, так и дети: мастер-классы по плетению венков, хороводы, мультики про Аркаим, караоке и театрализованное выступление. На площадке перед музеем проведут конкурс рисунков ромашки на асфальте. Отдельно готовят лекции о «детстве» эпохи бронзы и предках южноуральцев.

Парк Гагарина

В Центральном парке культуры и отдыха 8 июля пройдет праздничный концерт с награждением многодетных семей и «золотых» супружеских пар. Он закроет Парад семей, стартующий от памятника Курчатову в 18:30.

День семьи, любви и верности начнется 8 июля с Божественной литургии в кафедральном соборе Рождества Христова в 9:00. А сразу после состоится освящение памятника Петру и Февронии, который открыли на территории Рождественского сквера.

Возрастное ограничение 0+.