День города в Копейске состоится 28 августа

Вечером на главной площади города выступит DJ Грув

День города в Копейске решено провести в сокращенном варианте и без массовых гуляний. Вместо большого концерта на площади Трудовой Славы состоится концерт на малой сцене — именно в таком формате выступит перед копейчанами DJ Грув.

Все запланированные мероприятия будут проходить в камерном режиме: детские праздники, спортивные соревнования, чествования молодых семей и почетных жителей города.

«Мы составили такую программу праздника, чтобы все мероприятия проходили на локальных площадках, где не может собраться больше пятисот человек. Именно поэтому на главной площади не будут возводить большую сцену, только малую. На этой сцене в течение дня будут выступать городские самодеятельные коллективы», — рассказала Первому областному информационному агентству начальник пресс-службы администрации Копейска Наталья Чабан.

Но вечерний концерт DJ Грува отменять не стали. Он начнется в 21:30, и организаторы искренне надеются, что его придут послушать не больше 500 человек. В 22:00 состоится праздничный салют.