День Челябинской области на ВДНХ состоится 22 ноября

На этот день запланирована деловая и культурная программа

Осенью на ВДНХ стартует Международная выставка-форум «Россия», где свои достижения представит и Челябинская область. Для каждого региона запланирован свой день на выставке. 22 ноября — день Челябинской области.Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, в этот день пройдут мероприятия для бизнес-сообщества, лектории, заседания круглых столов от общества «Знание», мастер-классы по традиционным ремеслам, трек по креативным индустриям, а также состоится концерт с участием творческих коллективов Южного Урала и выступление команд КВН.

​​​​​​​«Нам предстоит интенсивная работа — уже в середине октября застройка стенда должна быть завершена. Кроме стенда предполагаются и другие форматы участия региона в выставке: ярмарка-продажа продукции региональных брендов, культурно-образовательные мероприятия на различных площадках ВДНХ, уличная экспозиция», — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Стоит задача показать достижения Челябинской области за несколько лет, привлечь жителей и гостей Москвы на южноуральский стенд в Международной выставке-форуме «Россия».

Еще одна важная дата — 17 января 2024 года. В этот день Челябинская и Свердловская области отметят свое 90-летие, поэтому праздничные мероприятия пройдут в коллаборации с соседним регионом.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Свои достижения представят 89 регионов страны, федеральные ведомства и госкорпорации, иностранные государства.