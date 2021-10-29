Делаем жуткий образ к Хэллоуину

По нашей просьбе гример Лена Рубцова провела мастер‑класс

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На этой неделе во всем мире отмечают Хэллоуин. По такому случаю мы обратились к знакомому гримеру Елене Рубцовой и попросили показать, как она делает жуткий грим для фотосессии или домашней вечеринки.



Лена решила реализовать старую задумку — Демоницу с венецианской маской из якобы человеческой кожи. Под маской — кровавый след в форме той же маски. Перед тем как красить, на лицо необходимо сделать рельеф, имитирующий структуру кровавых рубцов.

«Для создания кровавых рубцов я использую латекс. Его нелегко достать, можно только заказать заранее. Но заменять его не советую, особенно силиконовым герметиком, — на коже останутся ожоги. Вообще с дешевыми материалами для грима нужно быть аккуратнее. На моей памяти самый безопасный дешевый материал — это аквагрим», — рассказывает Лена Рубцова.

Чтобы латекс быстрее высох, Лена сушит его феном. Подкрашивает рубцы на коже коричневым карандашом, наносит темную пудру и только потом кисточкой добавляет искусственную кровь. Ее, кстати, легко сделать дома — достаточно смешать воду и крахмал в нужных пропорциях, а потом добавить красный пищевой краситель.

В конце натягиваем парик с красными рогами. Его Елена с помощницами подготовила заранее. Скромную модель Женю Леонтьеву после преображения не узнать.

«Обычно заказывают грим зомби, Джокера или Харли Квинн. Но бывают и необычные заказы. Например, однажды позвонил директор какой-то фирмы и попросил загримировать его в бомжа. Он хотел проверить, пустят его в офис в таком виде или нет. Правда, в офис он зачем-то поехал на „Лексусе“», — рассказывает Елена.

Лена работает пластическим гримером восемь лет. Она часто сотрудничает с театрами и кинорежиссерами. Кроме того, в последний года она занялась экзопротезами — изготовлением недостающих частей тела для людей, которые лишились ушей, носа или пальцев.