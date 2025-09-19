Деды Морозы, певцы и фокусники поборются в Челябинске за премию «Призвание Артист»

Лучших определят на финальном шоу 29 октября

В Челябинске пройдет масштабный межрегиональный проект «Призвание Артист». Артисты, режиссеры, организаторы мероприятий и даже Деды Морозы представят себя и поборются за звание лучших в своем деле, сообщили в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

Участниками конкурса станут артисты из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Оренбурга, Ижевска, Тюмени. Они представят свой профессионализм в 19 номинациях: от танца и пения до перформанса, циркового выступления и стрит-шоу. Проект объединит сразу три формата: конкурс независимых артистов, профессиональную конференцию и онлайн-клуб-сообщество.

Так, конференция участников пройдет 28 октября. На ней эксперты поговорят о финансовой грамотности, личном бренде, сценическом стиле и коммуникации с заказчиком и подрядчиком.

Финал конкурса состоится 29 октября в Центре международной торговли. В этот день запланированы концерт финалистов и церемония награждения. Оценки участникам дадут певица и эксперт телепроекта «Ну-ка, все вместе» Этери Бериашвили, режиссер Вахтанг Вахтангишвили, хореограф и педагог ГИТИС Ольга Шук.