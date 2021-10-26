«Дебаркадер-2021» в Челябинске: вместо театров и поэтических вечеров — тату и танцы

Для танцевальной программы будет специально уложен профессиональный паркет от Школы Вероники Болтвиной

Накануне открытия старейшего в Челябинске фестиваля современного искусства «Дебаркадер» поговорили с директором Исторического музея Южного Урала Владимиром Богдановским о новой концепции мероприятия.







— Владимир Иванович, в программе фестиваля в этом году ни театральных перформансов, ни поэтических вечеров. Что так?

— Да, поэтической и театральной программы нет. Мы решили чем-то заменить устоявшиеся форматы, но сохранить атмосферу. Выбрали тату. Чем не современное искусство?

— Исторический музей — и вдруг тату?



— Да, многие смотрят скептически, даже с опаской.



Тату до сих пор ассоциируется с тюремными татуировками и чем-то непристойным. Мы хотим поговорить об этом. Зачем прятать голову в песок, если татуировки становятся все популярнее и интереснее?



Мы пригласили художников из тату-мастерских, отобрали лучшие работы и устраиваем выставку. Причем это будет выставка-показ татуировок на живых моделях. В дебаркадере установим подиумы, а на них — живые модели, чтобы было удобно их рассматривать. Рядом будут работать мастера.

— Набивать татуировки на добровольцах?



— Нет, на искусственной коже. Но это наглядная демонстрация, как все делается и как в итоге выглядит.







— Можно будет с ними пообщаться?



— Да, конечно. Мы запланировали накануне, за час до выставки, открытое обсуждение этой темы. Приедет из Петербурга Константин Тайл, автор проектов «Злой Татуировщик» и Tattoo Guide, он все знает о современных тенденциях в теме. Приглашен челябинский тату-эксперт Антон Глухих. Поговорим и о медицинских, и о философских аспектах темы.

Конкурс татуировок, мастер-классы, тату-трансфер, чтобы нанести на кожу эскизы рисунков, и, конечно, выставка моделей и тату-дефиле под живую музыку кавер-группы «Улыбка». Мы распланировали мероприятия на два дня — 6 и 7 ноября.

— И другая, даже более объемная часть фестивальной программы — танцевальный конкурс. Но у вас там далеко не все танцы — современные.

— Согласен, но это не главное. Знаете, когда формировали программу фестиваля, мы поняли, что танцы — это актуальная и востребованная в городе активность. Сейчас мода на танцы!



Мы все лето наблюдали, как вокруг на нашей площадке, где по выходным выступали разные коллективы, люди останавливались и живо интересовались. Я все это видел в окно каждый день: зрителей и танцующих все больше, они все смелее. Так появилась уверенность, что на «Дебаркадере» должны быть танцы.

— Какие именно?



— Да любые. У нас буду рок-н-ролл, джайв, хип-хоп, брейк, целый букет латиноамериканских (бачата, сальса, танго), а еще танцы 1930-х годов. В каждом из направлений с 1 по 5 ноября будут соревноваться танцевальные коллективы из Челябинска и Екатеринбурга.

Что касается бальных танцев XIX века, то в нашем музейном особняке — Доме общественного совета — пройдут соревнования по историческим танцам под руководством руководителя студии «Гаттака» Дмитрия Ханя, а также будет реконструирован бал XIX века.





















Так выглядит логотип фестиваля

Должен особо отметить и выразить признательность директору школы спортивных танцев «Вероника» Веронике Болтвиной: она не только курирует всю танцевальную программу, но и разрешила нам использовать профессиональный паркет. Его в разобранном состоянии привезли из студии и уложили здесь, в особняке. Признаться, была самая затратная часть проекта, мы ломали голову, где взять, как танцевать… А тут пришла Вероника и предложила свой паркет.

— В вашем особнячке не так много места.



— Это правда. Зрителей мы сможем вместить совсем чуть-чуть. Да и подвал музея — тот самый дебаркадер — не очень большой. В данном случае, учитывая введенные ограничения, много народу нам и не нужно. Мы будем пускать гостей только по QR-коду.

— Шесть лет назад состоялся первый «Дебаркадер». Владимир Иванович, что скажете об этом опыте?

— Главное, что я понял:



то, что когда-то было новым, сейчас вошло в привычную жизнь. Значит, нам нужно меняться. Еще я понял, что самый главный тормоз развития — это собственный опыт, шаблоны и ограничения.

Но вот в этом году мы выставляем фотографа Алексея Сырова с его проектом «Красный чемоданчик». Он снимает… не так, как все. Его темы нестандартны и на фестивале будут уместны. Он работает с фотохудожником Ириной Катаевой, ее работы мы тоже покажем. У нее авангард, и все по-своему. Она нарушает все мыслимые правила и каноны, композиционные и цветовые решения, мысли…

— Лет десять назад вы бы сказали, что надо все выкидывать как брак?



— Да, но теперь я научился смотреть на вещи по-другому, отменять свои собственные шаблоны. И смотреть глазами тех, кто приходит в музей. Иначе в выставочных залах будет пусто.