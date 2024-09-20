«Да что такое эта ваша локальная идентичность?»: горожанам расскажут о Челябинске чуть больше

Самое важное в развитии — уникальность родного края

В последнее время в Челябинске набирает популярность тема локальной идентичности. Появляются сообщества на эту тему, команды инициативных горожан, мечтающих сделать город «еще более идентичным». Но что это значит? Когда уже раскроют секрет, зачем нужно развивать эту тему? Мы в редакции узнали, что все тайны раскроют в субботу, 21 сентября.

Как рассказали в Доме архитектора, тему локальной идентичности поднимет специалист по развитию и брендингу городов, путешественник Василий Дубейковский. Он проведет для горожан лекцию и мастер-класс по вопросам городского дизайна Челябинска. За это время слушатели узнают, почему «Трактор», «Красное и белое» и верблюд влияют на наше самосознание и имидж города. А главное — отчего это называется по-модному «локальная идентичность», а не «краеведение».

«По созвонам мы поняли, что Василий сильно сведущ в вопросах имиджа малых городов, визуальных революций, поиске смыслов города, а еще он смешной и разбирается в мемах», — шутливо добавляют в Домархе.

Лекция «15 атрибутов локальной идентичности» пройдет на площадке Дома архитектора на Ленина, 41а. Необходима регистрация. Возрастное ограничение 16+.