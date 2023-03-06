На ЧТПЗ пройдет всероссийский фестиваль «Ночь заводов» Арт-события запланированы на август этого года



Смысл фестиваля «Ночь заводов» в том, что промышленные площадки по всей России могут привлечь к себе внимание туристов, художников и деятелей искусства или запустить процесс ревитализации, перерабатывая бывшие промышленные территории во что-то новое.



Фестиваль «Ночь заводов» в 2023 году пройдет второй раз. Заявки на участие отправили 90 промышленных объектов страны. Из них 18 — стали участниками фестиваля. При этом уровень участников разный — где-то творческие события проведут сами продюсеры фестиваля, где-то фестиваль станет основным партнером и предложит арт-концепцию события. А какие-то проекты будут поддержаны информационно.



Главным регионом фестиваля этого года стал Большой Урал. Поэтому в число победителей наравне с ЧТПЗ вошли Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских, Запсибнефтехим, Сибур-Химпром и арт-центр «Воскресенский завод».



Челябинский трубопрокатный завод станет площадкой для масштабного культурного события, которое подготовят тут же, в администрации завода. Продюсеры фестиваля «Ночь заводов» будут обеспечивать свою творческую поддержку — идеями, необычными решениями, арт-объектами. Событие состоится в августе — точной даты, как и подробностей о самом мероприятии, пока нет. Это может быть открытая экскурсия, заводской праздник или специальный перформанс.



Напомним, в 2022 году перед зданием завода появился

Челябинский завод стал участником большого всероссийского фестиваля, который проводит центр современного искусства «ЗА АРТ». Проект базируется в Екатеринбурге, но благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив собирает участников со всей страны.Смысл фестиваля «Ночь заводов» в том, что промышленные площадки по всей России могут привлечь к себе внимание туристов, художников и деятелей искусства или запустить процесс ревитализации, перерабатывая бывшие промышленные территории во что-то новое.Фестиваль «Ночь заводов» в 2023 году пройдет второй раз. Заявки на участие отправили 90 промышленных объектов страны. Из них 18 — стали участниками фестиваля. При этом уровень участников разный — где-то творческие события проведут сами продюсеры фестиваля, где-то фестиваль станет основным партнером и предложит арт-концепцию события. А какие-то проекты будут поддержаны информационно.Главным регионом фестиваля этого года стал Большой Урал. Поэтому в число победителей наравне с ЧТПЗ вошли Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских, Запсибнефтехим, Сибур-Химпром и арт-центр «Воскресенский завод».Челябинский трубопрокатный завод станет площадкой для масштабного культурного события, которое подготовят тут же, в администрации завода. Продюсеры фестиваля «Ночь заводов» будут обеспечивать свою творческую поддержку — идеями, необычными решениями, арт-объектами. Событие состоится в августе — точной даты, как и подробностей о самом мероприятии, пока нет. Это может быть открытая экскурсия, заводской праздник или специальный перформанс.Напомним, в 2022 году перед зданием завода появился удивительный арт-объект : зеркальный знак бесконечности из труб установили к 80-летию ЧТПЗ. Над проектом работала творческая группа «11.17».

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