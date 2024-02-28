Что такое мужество, отвага и честь, обсудили в челябинском Штабе общественной поддержки

Поводом стал День бойцов Сил специальных операций

В Штабе общественной поддержки Челябинской области состоялся открытый показ историко-документального фильма «У нас такая работа: Мужество. Отвага. Честь». Просмотр был приурочен ко Дню бойцов Сил специальных операций, сообщает ИА «Первое областное».

Напомним, презентация фильма, снятого по инициативе Челябинской Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ @arpo74 с привлечением средств губернаторского и президентского грантов, состоялась осенью 2023 года. За полгода фильм увидели тысячи человек. Накануне зрителей стало еще больше. После просмотра гости Штаба, в основном молодежь, смогли обсудить увиденное со съемочной группой.

Как говорит его идейный вдохновитель и генеральный продюсер Сергей Спиридонов, в картине нет ни одного актера.

«Герои фильма — участники боевых действий нескольких поколений, а также современная молодежь, кадеты и курсанты. Самому старшему нашему герою, Ивану Конченкову, 98 лет, самому младшему — 14. Разница в 84 года! Было достаточно сложно собрать пять поколений в 30-минутный документальный фильм, но как же сегодня интересно смотреть, как у них пересекаются мысли о том, что такое мужество, отвага и честь, в чем они совпадают. И я уверен: для молодежи это особенно сегодня актуально», — говорит Сергей Спиридонов.

Герои фильма в разные периоды жизни страны принимали участие в тех или иных военных действиях. И они делятся своими историями.

Например, Владимир Образцов, руководитель мирного ведомства — регионального подразделения «Почты России», рассказывает, как сложил лицо своей смерти из кусочков разорвавшейся рядом с ним ракеты...

«Мы говорим про патриотизм, но не в таком достаточно затертом на сегодня смысле, а как о любви к Родине. Мы старались, чтобы в нашем фильме не было ни слова пропаганды, никого ни к чему не призываем — просто показываем людей, которые рассказывают, что переживали в моменте, как они видят и оценивают события сейчас, и каждому задавали вопрос, что, по их мнению, означают слова „мужество“, „отвага“ и „честь“», — говорит режиссер фильма Дарья Годунова.

Авторская группа отмечает: все герои говорят от сердца.

«Мы никому никаких сценариев не вручали, не предупреждали, о чем говорить. Посадили детей в спортзале, поставили камеры, включили — и дальше чистая импровизация. И надо сказать, что молодые люди сегодня мыслят очень трезво, очень глубоко. Если такая молодежь у нас есть в Челябинске на сегодня — значит, ничего не потеряно», — говорит Сергей Спиридонов.

Одна из зрительниц по итогам встречи выразила благодарность за показ фильма и призналась, что была глубоко тронута эмоциональностью, казалось бы, документальной ленты.

Фильм находится в открытом доступе. Посмотреть его можно на официальной странице проекта «ВМЕСТЕ» в ВК. Авторы просят об одном: посмотреть его не «фоном», а внимательно — от начала и до конца.