Что прочесть челябинцам в майские праздники

Пять неочевидных книг от литературного критика

Майские праздники — время для отдыха, поездок на шашлыки и времени с семьей. Как известно, челябинцы — одни из самых читающих жителей нашей страны (17% горожан читают свыше 20 книг в год), поэтому и в предстоящие праздники кто-то наверняка окунется в книжные миры. Подборку не самых очевидных вариантов современной и классической прозы — от Победы до фантастических миров — для ИА «Первое областное» собрала литературный и кинокритик Яна Титоренко. От первого лица приводим ее доводы о необходимости познакомиться с книгами.



Александр Бек. «Волоколамское шоссе»



Повесть Александра Бека «Волоколамское шоссе» (16+) носил в полевой командирской сумке Че Гевара. В течение многих лет ее чтение считалось обязательным для офицерских курсов Армии обороны Израиля. Высоко ценил повесть поэт Константин Симонов, сам военный корреспондент и автор военных романов. Май, навсегда связанный с победоносной весной 1945 года, — хорошее время, чтобы прочесть легендарный труд Бека. Тем более что в последние месяцы книга обрела новую популярность.



Александр Бек, как только началась Великая Отечественная война, вступил в Писательскую роту Московского народного ополчения в составе Краснопресненской стрелковой дивизии. Все время службы он активно собирал материал для «Волоколамского шоссе». Повесть рассказывает о дивизии Панфилова, цель которой — остановить наступление на Москву. Бек с бескомпромиссной честностью рисует для читателя истории ошибок, тяжелых дней и людей, каждый из которых полон собственных предубеждений и доблестей. «Волоколамское шоссе», в первую очередь, принципиально честная книга. Она ни в чем не врет и ничего, даже самого страшного, не пытается сгладить. Отличие ее от другой военной прозы в том, что Бек уделяет много внимания внутреннему миру героев и впервые прямо говорит: человек на войне тот же, что и в мире, и жизнь его не похожа на героический эпос.



«Для чего я живу? Ради чего воюю? Ради чего готов умереть на этой размытой дождями земле Подмосковья? Сын далеких-далеких степей, сын Казахстана, азиат — ради чего я дерусь здесь за Москву, защищаю эту землю, где никогда не ступала нога моего отца, моего деда и прадеда? Дерусь со страстью, какой ранее не знавал, какую ни одна возлюбленная не могла бы во мне возбудить. Откуда она, эта страсть? <...> Советская страна для меня свой род, своя Родина».

Фото: АСТ

Аркадий Гайдар. «Комендант снежной крепости»



Повесть «Комендант снежной крепости» (12+) Аркадий Гайдар закончил в январе 1941 года. В ней гарнизон Тимура охраняет крепость круглые сутки, несмотря на мороз и ветер. В заметке «Тимур готовится к войне» писатель рассказывал: «Только что я закончил сценарий фильма „Комендант снежной крепости“. Действие происходит в семье капитана артиллерии Максимова во время войны с бело-финнами. Тимур во время войны настоящей готовится сам и готовит своих товарищей к войне будущей». Одной из основных задач Гайдар видел подготовку своего маленького читателя к грядущим военным действиям. Сегодня «Комендант снежной крепости» читается как увлекательная история для мальчиков и девочек. Прелесть ее в том, что повесть может стать площадкой, которая позволит родителям построить с детьми более серьезный диалог — о храбрости, любви к своей стране и дружбе.

— Я сделал только то, что и ты был обязан сделать для меня.

— Я?.. Для тебя?..

— Да, ты для меня. Если бы, — Тимур запнулся, — у меня была беда и я был болен.

— Н-не знаю... — растерянно отвечает Саша.

— Не знаешь?.. — Тимур смотрит Саше в глаза и говорит очень твердо, как бы внушая: — Нет, знаешь! Ты сын командира, и ты своих жалеть должен.

Саша смущенно молчит. Тимур неожиданно рассмеялся. Сейчас у него очень простое, веселое лицо.

В последнее время произведение выпускается в одной книге с «Тимуром и его командой». Фото: АСТ

Виктор Дашкевич. «Граф Аверин. Колдун Российской империи»

Цикл о графе Аверине российского писателя Виктора Дашкевича на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции по продажам и хвалебным отзывам читателей. Аудитория буквально влюбилась в сложно скроенный мир магической Российской империи. Действие книг происходит в альтернативной России, где Александр Колчак выиграл Гражданскую войну и стал императором. В стране сохранилась монархия, Омск остался столицей, а дворяне могут призывать себе в услужение демонов из потустороннего мира — дивов. В центре сюжета — частный сыщик граф Гермес Аверин, один из сильнейших колдунов своего времени и по совместительству Шерлок Холмс имперского разлива. Гермес и его веселый див Кузя сначала расследуют рядовые преступления, а потом выходят на уровень планетарных катастроф. Сейчас в цикле 5 книг, они читаются легко, затягивают и будут отличным вариантом для семейного чтения. Правда, следует помнить, что у романов стоит ограничение 16+, а значит, читать их дети могут лишь вместе со взрослыми.

— Что, правда?! Обалдеть, вы колдун, так интересно наблюдать за вами! Не отдавайте меня никому, ладно?

Аверин вздохнул и посмотрел диву в глаза:

— Интересно тебе? Хорошо, я постараюсь что-нибудь придумать, Кузя. Очень сильно постараюсь. А сейчас надо идти спать. Завтра предстоит нелегкий день.

— Можно подумать, они до этого легкие были, — пробурчал Кузя.

Фото: ЭКСМО

Захар Прилепин. «Собаки и другие люди»

Аннотация книги предупреждает, что такого Прилепина читатель еще не видел. И действительно, один из ключевых современных российских прозаиков выступает в новом романе в нетипичном для себя амплуа — наблюдателя за собаками. Действие сборника рассказов (издательство позиционирует текст как роман в рассказах) происходит в небольшой деревне Нижегородской области, где у автора расположена дача. «Собаки и другие люди» (16+) — история о домашних питомцах, каждый из которых меняет что-то в своих хозяевах, о природе дружбы и тоски, о русском лесе, о дачной жизни. После эпической «Обители» и резкого «Ополченского романса» истории о собаках от Прилепина — словно бы возвращение домой, к тому самому сентиментальному автору, которого мы всегда знали и любили.

Книга посвящена памяти Саши Шубина — донбасского ополченца, погибшего во время покушения на Захара Прилепина в 2023 году. «Собаки и другие люди» во многом автобиографическая история. В ней есть настоящая жизнь, романтика русской охотничьей прозы, умилительная дружба с собаками и язык, за который Прилепин по праву был неоднократно премирован.

«Целую жизнь Золька пыталась объяснить людям одну простую вещь: она — тоже человек».

Фото: АСТ

Братья Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»

Аркадий и Борис Стругацкие — признанные мэтры советской фантастики. Подросткам — для первой встречи с загадочными неизведанными мирами — их книги подойдут идеально. Действие фантастической повести «Понедельник начинается в субботу» (12+) происходит в 60‑е годы XX века и сконцентрировано вокруг НИИЧАВО — Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства. Повествование ведется от лица программиста Александра Привалова, неторопливо исследующего мир волшебства. «Понедельник начинается в субботу» умело балансирует между утопией, гротеском и сатирой. Повесть еще в советское время стала культовой и разошлась на цитаты. По ее мотивам в 1982 году сняли фильм «Чародеи».

«Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: „Познание бесконечности требует бесконечного времени“. С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: „А потому работай не работай — все едино“. И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали».

Фото: АСТ